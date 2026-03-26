Política

Primer ministro de Vietnam concluye con éxito visita oficial a Rusia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y la delegación de alto nivel que lo acompaña, regresaron hoy a Hanoi, tras concluir con éxito su visita oficial a Rusia del 22 al 25 de marzo, por invitación de su homólogo ruso, Mikhail Mishustin.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, concluye con éxito su visita oficial a Rusia (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, concluye con éxito su visita oficial a Rusia (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y la delegación de alto nivel que lo acompaña, regresaron hoy a Hanoi, tras concluir con éxito su visita oficial a Rusia del 22 al 25 de marzo, por invitación de su homólogo ruso, Mikhail Mishustin.

Durante su estancia, el jefe del gobierno vietnamita cumplió una agenda intensiva con aproximadamente 30 actividades, incluyendo conversaciones con el primer ministro Mishustin y encuentros de alto nivel con el presidente ruso Vladimir Putin, la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, y el secretario del Consejo de Seguridad Sergey Shoigu. Estos encuentros permitieron definir las orientaciones principales y medidas específicas para reposicionar y elevar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países con una visión estratégica de 100 años.

En el marco de la visita, Minh Chinh visitó destacados centros económicos, institutos de investigación científica y educación en Rusia, además de participar en el Foro de Negocios Vietnam-Rusia.

Durante estos eventos, se reunió con líderes de las principales corporaciones rusas y con la comunidad de vietnamitas residentes en ese país euroasiático, impulsando programas y proyectos de cooperación concretos en todos los sectores.

Un hito fundamental de la gira fue la firma del acuerdo para la construcción de una planta de energía nuclear en Vietnam, junto con múltiples convenios de cooperación en las áreas de energía, petróleo, gas, transporte y logística.

Asimismo, ministerios, sectores y localidades de ambos países trabajaron conjuntamente para promover la colaboración en el desarrollo de infraestructura ferroviaria, sistemas de metro, agricultura, ciencia y tecnología, turismo e intercambios pueblo a pueblo.

El primer ministro vietnamita también solicitó a la parte rusa continuar brindando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Rusia se integre mejor a la sociedad local, contribuyendo así a fortalecer los lazos de amistad tradicional entre las dos naciones.

Con los resultados obtenidos y la determinación de implementar los acuerdos alcanzados, se espera que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia se desarrolle con fuerza, aportando de manera significativa a la construcción socioeconómica de cada país y a la paz y estabilidad regional y mundial./.

VNA
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