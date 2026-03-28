Política

Buque de la Armada de Australia llega a Da Nang en visita de amistad

El buque HMAS Toowoomba, de la Armada de Australia, arribó este viernes al puerto de Tien Sa para iniciar una visita de amistad a la ciudad de Da Nang, que se extenderá del 28 de marzo al 1 de abril de 2026.

Buque de la Armada de Australia llega a Da Nang en visita de amistad (Foto: VNA)
Buque de la Armada de Australia llega a Da Nang en visita de amistad (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – El buque HMAS Toowoomba, de la Armada de Australia, arribó este viernes al puerto de Tien Sa para iniciar una visita de amistad a la ciudad de Da Nang, que se extenderá del 28 de marzo al 1 de abril de 2026.

La delegación está encabezada por la teniente coronel Alicia Harrison, comandante del navío.

En la ceremonia de bienvenida participaron representantes del Departamento de Asuntos Exteriores de Da Nang, del Mando de la Región 3 de la Armada de Vietnam, del Comando Militar municipal, de la Guardia Fronteriza, así como de diversas unidades del Ministerio de Defensa y de la Armada vietnamita.

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Vietnam da bienvenida al buque de la Armada de Australia (Foto: VNA)


Durante el acto, autoridades locales ofrecieron flores a los oficiales y tripulantes australianos, en señal de hospitalidad.

La visita tiene como objetivo fortalecer la amistad y la confianza mutua entre Vietnam y Australia, en línea con la política de impulso a la Asociación Estratégica Integral bilateral, elevada en marzo de 2024.

Según el programa, durante su estancia en Da Nang, los oficiales del buque realizarán visitas de cortesía a las autoridades del Comité Popular municipal y al Mando de la Región 3 de la Armada, participarán en intercambios profesionales y actividades deportivas con oficiales de la Armada de Vietnam, así como en encuentros con estudiantes de la Universidad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Da Nang.

Asimismo, la delegación tiene previsto visitar varios sitios culturales y turísticos de la ciudad./.

VNA
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