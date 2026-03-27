Política

Vietnam felicita a Marruecos por el 65.º aniversario de relaciones diplomáticas

En ocasión del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Marruecos (27 de marzo de 1961-2026), dirigentes de alto nivel vietnamitas enviaron hoy mensajes de felicitación a sus homólogos marroquíes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el titular de la Cámara de Consejeros, Mohamed Ould Errachid, el 25 de julio de 2025 (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el titular de la Cámara de Consejeros, Mohamed Ould Errachid, el 25 de julio de 2025 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En ocasión del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Marruecos (27 de marzo de 1961-2026), dirigentes de alto nivel vietnamitas enviaron hoy mensajes de felicitación a sus homólogos marroquíes.

El presidente Luong Cuong transmitió sus felicitaciones al rey Mohammed VI; el primer ministro Pham Minh Chinh hizo lo propio con su par Aziz Akhannouch; y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió mensajes al titular de la Cámara de Consejeros, Mohamed Ould Errachid, y al presidente de la Cámara de Representantes, Rachid Talbi El Alami.

En la misma jornada, el ministro de Relaciones Exteriores del país indochino, Le Hoai Trung, remitió un mensaje de felicitación al canciller marroquí, Nasser Bourita./.

VNA
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