Embajador indio resalta dinamismo de relaciones con Vietnam

Hanoi, 04 may (VNA)- La próxima visita a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como sus reuniones con altos dirigentes anfitriones, impulsarán aún más las relaciones bilaterales, que ya son sólidas y dinámicas, destacó el embajador de Nueva Delhi en Hanoi, Tshering W. Sherpa.



Así lo manifestó el diplomático en una entrevista concedida a la prensa con motivo de la visita de Estado a la India de To Lam, del 5 al 7 del corriente mes, la cual calificó como un evento trascendental que otorga un impulso adicional a la Asociación Estratégica Integral, en el marco del décimo aniversario de la elevación de los nexos bilaterales a ese nivel.



Al evaluar los vínculos binacionales, indicó que Vietnam y la India poseen una base de amistad de larga data, construida sobre valores comunes, confianza y respeto mutuo. Enfatizó que la alianza entre ambos países se desarrolla de manera dinámica, orientada al futuro y que "el cielo no es el límite".



Al repasar el camino de más de 50 años de relaciones diplomáticas y 10 años de Asociación Estratégica Integral, Sherpa informó que la cooperación bilateral ha logrado resultados destacados en múltiples sectores. Los líderes de ambos países se han reunido más de 25 veces desde 2016; el comercio bilateral se ha duplicado en la última década; y la conectividad aérea ha crecido con fuerza, alcanzando casi 90 vuelos semanales y cerca de 900.000 visitantes el año pasado.



En el ámbito de la defensa y seguridad, ambos países mantienen intercambios en todos los niveles, destacando las actividades como el ejercicio bilateral de mantenimiento de la paz, VINBAX. En el ámbito del intercambio entre pueblos, la veneración en Vietnam de las reliquias de Buda, un tesoro nacional de la India, fue considerada el año pasado un hito trascendental en la conexión cultural y espiritual entre ambas naciones.

Sobre las perspectivas de cooperación futura, el embajador observó que el comercio bilateral actual alcanza aproximadamente los 16 mil millones de dólares, pero todavía existe un margen muy amplio de crecimiento.



Expresó su expectativa de que ambos países expandan su cooperación hacia sectores nuevos como las tecnologías de la información y comunicación, innovación, ciencia y tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología cuántica, farmacéutica, automotriz, transporte y conectividad.



El Gobierno de la India está dispuesto a coordinar estrechamente con Vietnam para materializar estas oportunidades de colaboración, remarcó.



En cuanto a la cooperación regional, el embajador afirmó que Vietnam es un socio clave en la Política de “Actuar hacia el Este” de la India y en su visión en el Indopacífico. Ambos países creen en la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región. Vietnam es, además, un socio importante y clave de la India en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Al enfatizar que la amistad entre ambos países se basa en valores compartidos, confianza mutua y solidaridad, aseveró que La India se compromete a seguir fortaleciendo la dinámica Asociación Estratégica Integral con Vietnam, acompañando al país en esta asociación progresista y con visión de futuro./.

VNA