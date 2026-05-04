Relaciones Vietnam-India a punto de dar un nuevo salto estratégico, califica académico

Nueva Delhi (VNA) – La visita de Estado a la India del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, del 5 al 7 de mayo, reviste especial importancia en un momento en que ambos países conmemoran el décimo aniversario de su Asociación Estratégica Integral, afirmó el profesor Anmol Mukhia, de la Universidad del Sur de Asia.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, Mukhia destacó que, en la última década, los vínculos entre ambos países han evolucionado desde una amistad tradicional hacia una asociación estratégica cada vez más estrecha.



Actualmente, la cooperación bilateral también se proyecta en marcos multilaterales y refleja una visión compartida de política exterior basada en la apertura y la inclusión.



Desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2016, la cooperación se ha expandido mucho más allá de sus áreas iniciales - como la tecnología de la información y la ciberseguridad - para abarcar ámbitos como la defensa, la seguridad nuclear y, de forma destacada, la conectividad en infraestructura y comunicaciones. La cumbre virtual de 2020 consolidó esta cooperación en tres pilares: paz, prosperidad y bienestar humano.



En el ámbito de la paz, ambos países han reforzado la seguridad y la estabilidad regional, incluso mediante su participación en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En cuanto a la prosperidad, los dos países comparten metas de desarrollo a largo plazo -Vietnam con horizonte en 2045 e India en 2047 - con especial énfasis en la transformación digital y el crecimiento económico. El pilar humano se refleja en políticas orientadas al desarrollo social sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



Más recientemente, la cooperación bilateral se ha ampliado a los ámbitos marítimo y de seguridad marítima, incluyendo actividades de búsqueda y rescate y una mayor presencia en zonas estratégicas, un avance que Mukhia calificó de “notable y proactivo”.



En un Indo-Pacífico cada vez más complejo, destacó que los vínculos entre Vietnam e India resultan esenciales para mantener el equilibrio y la estabilidad regionales, ya que ambos comparten la visión de una región abierta, inclusiva y con Asia en el centro. Esta zona concentra cerca del 40% de la población mundial y constituye una arteria fundamental del comercio marítimo global.



India ha promovido iniciativas como SAGAR (Seguridad y Crecimiento para Todos en la Región), que posteriormente evolucionó hacia un marco estratégico más amplio. Al mismo tiempo, la política india de “Actuar hacia el Este” reconoce a Vietnam como un socio clave en el Sudeste Asiático.



No obstante, Mukhia advirtió que la falta de conectividad directa en infraestructura, especialmente en carreteras y ferrocarriles, sigue siendo una limitación. Proyectos como el Corredor Económico Este-Oeste y las rutas a través de Myanmar, de concretarse, podrían marcar un punto de inflexión estratégico para el comercio y la integración regional.



En cuanto a los desafíos, señaló que, aunque la relación avanza de manera positiva, el comercio bilateral - actualmente en torno a los 16.500 millones de dólares - aún no alcanza su pleno potencial. Ambas partes deberían aspirar a elevarlo hasta entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, profundizando la cooperación en sectores como tecnología, farmacéutica, electrónica y medio ambiente.



Asimismo, indicó que los factores geopolíticos están ralentizando algunos proyectos de conectividad regional, por lo que será clave reforzar el diálogo y la coordinación con socios regionales para superarlos.



Mukhia subrayó también la importancia de los intercambios de alto nivel, al considerar que la sólida confianza política entre ambos países constituye una base firme. Estas visitas desempeñan un papel esencial para impulsar las relaciones, fortalecer el diálogo político, consolidar la cooperación y acelerar la implementación de acuerdos.



La próxima visita del máximo líder del Partido y del Estado vietnamita reviste, por tanto, una gran relevancia práctica. Se espera que contribuya a reforzar la confianza política, revisar y profundizar la cooperación estratégica y promover un diálogo de alto nivel que agilice los acuerdos vigentes y abra nuevas áreas de colaboración en tecnología, conectividad, economía digital y seguridad marítima.



En particular, destacó la necesidad de ampliar la cooperación a nivel local y fomentar los intercambios entre pueblos, lo que fortalecería los lazos culturales, impulsaría las conexiones sociales y permitiría aprovechar el potencial de regiones menos exploradas, como el noreste de la India, considerado una puerta de entrada clave dentro de la política “Actuar hacia el Este”, generando impactos sostenidos a largo plazo en la relación bilateral.



En esta etapa, con una base sólida en los vínculos entre Vietnam e India, la próxima visita de alto nivel desempeñará un papel clave en la configuración de una nueva fase de cooperación estratégica más profunda, sustantiva y duradera, concluyó./.

VNA