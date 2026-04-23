Vietnam e India impulsan la conectividad en los sectores textil y del calzado

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Nueva Delhi (VNA) – La Oficina Comercial de Vietnam en India celebró el 22 de abril un seminario en línea centrado en fortalecer la conectividad, la cooperación y la innovación en los sectores del cuero, el calzado y el textil entre ambos países.

El evento contó con una amplia participación de representantes de organismos de gestión, asociaciones sectoriales, organizaciones de promoción comercial, institutos de investigación y comunidades empresariales de ambos países.

En sus palabras de apertura, el consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, destacó que Vietnam e India son economías dinámicas con fuertes complementariedades en las cadenas de valor del textil y el calzado.

Señaló que, en un contexto de reestructuración de las cadenas de suministro globales hacia la diversificación, la sostenibilidad y la transformación digital, este es un momento oportuno para que ambos países profundicen su cooperación con el fin de construir cadenas de valor integradas y aumentar el valor de los productos.

Manifestó su esperanza de que el seminario facilite conexiones directas entre empresas, inversores y organizaciones, fomentando así oportunidades concretas de cooperación en inversión, tecnología y desarrollo sostenible.

Al compartir perspectivas sobre el sector de la seda, P. Sivakumar, director ejecutivo del Consejo Central de la Seda (CSB) del Ministerio de Textiles de India, afirmó que el país es uno de los principales productores mundiales de seda, con un sólido sistema de investigación y desarrollo.

Representantes del Consejo Central de la Seda (CSB) del Ministerio de Textiles de India (Foto: VNA)

Subrayó el potencial de cooperación bilateral en la cría del gusano de seda, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el desarrollo de productos con valor añadido, incluidas aplicaciones más allá del textil, como en cosmética y farmacéutica. También propuso fortalecer la investigación conjunta y promover la participación de Vietnam en mecanismos internacionales de cooperación en sericultura.

Desde la perspectiva de la promoción de inversiones, Aditya Das, representante de Invest India, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, señaló que India ofrece un ecosistema de manufactura diverso y políticas favorables para los inversores extranjeros.

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Añadió que ambas economías son complementarias: Vietnam destaca en la confección de prendas, mientras que India posee ventajas en materias primas, fibras y tejidos, lo que abre oportunidades para el comercio, las empresas conjuntas y las cadenas de suministro integradas.

En representación de la parte vietnamita, Nguyen Thi Nhai, del Centro de Investigación de Sericultura de Vietnam, valoró positivamente los programas de formación y cooperación de India y expresó su deseo de ampliar la colaboración en investigación, especialmente en tecnología poscapullo y desarrollo de nuevos productos.

También propuso reforzar los programas de formación y el intercambio de expertos, sugiriendo que el CSB apoye al centro para integrarse en la Comisión Internacional de Sericultura.

Durante el seminario, organizaciones de promoción comercial y asociaciones sectoriales presentaron varias ferias y exposiciones especializadas que se celebrarán próximamente en ambos países, invitando a la participación empresarial. Entre los eventos organizados por Vietnam figura la 26ª Exposición Internacional de Calzado y Cuero, que se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh del 8 al 10 de julio.

Por su parte, India anunció que Bharat Tex 2026 tendrá lugar del 14 al 17 de julio como una gran plataforma textil global que abarcará toda la cadena de valor. Rajiv Wasan, vicepresidente de la Cámara de Fabricantes y Exportadores de Calzado de Agra (AFMEC), presentó la exposición Meet at Agra 2026 como una oportunidad para que las empresas establezcan contactos y amplíen sus asociaciones.

Los participantes intercambiaron información, mostraron sus capacidades y exploraron necesidades de cooperación, contribuyendo a establecer vínculos iniciales entre organismos, asociaciones y empresas de ambos países.

El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, indicó que la Oficina Comercial seguirá actuando como puente para apoyar la interacción y la cooperación en el futuro./.

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