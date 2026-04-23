Vietnam y Corea del Sur impulsan inversión para empresas tecnológicas y startups

Seúl (VNA)- El seminario titulado “Oportunidades de cooperación en inversión internacional para empresas tecnológicas y startups innovadoras en el nuevo contexto”, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Hanoi en Corea del Sur, se celebró hoy en Seúl atrayendo gran interés de fondos de inversión, comunidades empresariales y asociaciones surcoreanas.



En su discurso inaugural, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Hoang Minh, señaló que Vietnam se ha fijado como objetivo un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos para el período 2026-2030. Para lograrlo, el país prioriza el desarrollo de sectores tecnológicos emergentes como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la energía limpia y la transición verde, áreas en las que se espera ampliar la cooperación con socios surcoreanos.



También subrayó la necesidad de mejorar el ecosistema de innovación, apoyar a las startups vietnamitas para que alcancen estándares internacionales y fortalecer la cooperación con fondos nacionales de capital de riesgo.



En el evento, la ministra consejera de la Embajada de Vietnam, Nguyen Thi Thai Binh, destacó que el país indochino no solo es un destino de inversión, sino que se está convirtiendo en un eslabón estratégico dentro de las nuevas cadenas de valor globales.



Con una inversión acumulada de Corea del Sur cercana a los 100 mil millones de dólares y un comercio bilateral que alcanza aproximadamente los 90 mil millones de dólares, las relaciones económicas entre ambos países están entrando en una fase de desarrollo más profunda y de mayor calidad. La cooperación bilateral se encuentra ante una oportunidad decisiva para pasar de un modelo tradicional a uno basado en la innovación y la co-creación de valor, dijo.



Vietnam está impulsando reformas institucionales, mejorando el entorno de inversión y negocios, desarrollando infraestructuras digitales y recursos humanos de alta calidad, y promoviendo sectores tecnológicos estratégicos. Por su parte, Corea del Sur, con sus fortalezas en tecnología, capacidad de investigación y desarrollo, y un ecosistema de innovación consolidado a nivel global, es un socio clave para aprovechar eficazmente estas oportunidades.



En la práctica, grandes conglomerados como Samsung Electronics, SK Group, POSCO y Hanwha Group están ampliando su presencia en Vietnam, no solo en manufactura, sino también en sectores de alta tecnología, energía e infraestructuras estratégicas.



Más allá de la atracción de capital, Vietnam está avanzando activamente hacia una transformación estructural: de destino manufacturero a centro regional de innovación y desarrollo tecnológico.



Las propuestas presentadas en el seminario, desde cooperación en semiconductores, IA y energía limpia hasta la conexión con fondos de inversión y el apoyo a startups, se espera que impulsen una nueva ola de cooperación más profunda, sostenible y estratégica a largo plazo./.

VNA