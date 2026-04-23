Pomelos vietnamitas abren nuevas puertas en el mercado de Australia

Hanoi (VNA)- Australia anunció oficialmente las condiciones de importación para los pomelos vietnamitas, marcando la conclusión de una larga negociación técnica y abriendo una gran oportunidad para que este producto agrícola clave de Vietnam acceda a mercados exigentes, incrementando así el valor de los productos agrícolas del país indochino.



El 10 de abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia actualizó las condiciones de importación del pomelo vietnamita en el sistema de bioseguridad BICON.



Según el Departamento de Producción y Protección Vegetal, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, esta actualización constituye la base legal que confirma que el proceso de evaluación de riesgos y la armonización de los requisitos técnicos entre ambos países han sido completados, quedando listos para la exportación efectiva.



El 13 de abril, el Comité Popular de la provincia de Dong Thap, en colaboración con la empresa de exportación e importación Blue Ocean, organizó una ceremonia para exportar el primer lote de pomelos de Vietnam a Australia. Este evento no solo tiene un significado comercial, sino que también contribuye a la promoción de la calidad de los productos agrícolas vietnamitas.



Le Chi Thien, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Dong Thap, explicó que la localidad cuenta actualmente con más de 4.364 hectáreas dedicadas al cultivo de pomelos, con una producción superior a las 65.000 toneladas anuales.



La provincia ha sido certificada con 23 zonas de cultivo de pomelos con 31 códigos de registro, abarcando más de 470 hectáreas. Varias de estas zonas cumplen con los requisitos de exportación a los Estados Unidos y Corea del Sur, lo que sienta una base sólida para expandirse hacia Australia.



El sector agrícola de Dong Thap ha indicado que continuará con la organización de la producción en una forma concentrada, gestionando rigurosamente los códigos de las zonas de cultivo, los centros de empaque y el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, con el fin de aumentar la competitividad del producto.



Según Pham Thi Ngoc Thach, directora general de la empresa Blue Ocean, Australia es un mercado conocido por sus estrictas regulaciones de cuarentena vegetal, bioseguridad y trazabilidad. El hecho de que los pomelos vietnamitas hayan logrado acceder a este mercado demuestra la creciente capacidad de Vietnam para cumplir con estándares internacionales.



El director del Departamento de Producción y Protección Vegetal, Huynh Tan Dat, destacó que para aprovechar esta oportunidad, las autoridades locales, empresas y cooperativas deben estudiar detenidamente los requisitos de importación de Australia, completar los códigos de las zonas de cultivo, los centros de empaque, los centros de procesamiento y los procesos de producción adecuados.



Cada etapa, desde la producción, cosecha, tratamiento post-cosecha, empaque hasta el transporte, debe ser cuidadosamente monitoreada para asegurar que se cumplan los estándares técnicos, reducir los riesgos y sentar las bases para una expansión sostenible en el mercado.



Actualmente, el cultivo de pomelos sigue consolidándose como una parte importante de la estructura agrícola de Vietnam. Para 2025, se espera que la superficie de cultivo de pomelos en el país supere las 100.000 hectáreas, el doble en comparación con 2015, con una producción cercana al millón de toneladas.



Las principales regiones productoras están ubicadas en el Delta del Mekong, el Delta del Río Rojo y las zonas medianas y montañosas del Norte.



Antes de Australia, los pomelos vietnamitas comenzaron a exportarse a Nueva Zelanda a finales de 2022 y a Corea del Sur en agosto de 2024. La apertura continua del mercado australiano demuestra que la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas sigue en aumento./.

VNA