Economía

Planta de combustibles biológicos de Dung Quat lanza su primer lote de producto E100

Después de un largo período de inactividad, a principios de 2026, la planta de combustibles biológicos de Dung Quat ha reactivado su producción y ha lanzado su primer lote de producto E100.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Después de un largo período de inactividad, a principios de 2026, la planta de combustibles biológicos de Dung Quat ha reactivado su producción y ha lanzado su primer lote de producto E100.

Con los resultados iniciales, la planta continúa implementando soluciones innovadoras, con el objetivo de operar a plena capacidad en abril, estando lista para suministrar la máxima cantidad de etanol para la mezcla de gasolina E10.

El director de BSR-BF, Pham Van Vuong, destacó que, para reactivar la planta y maximizar la efectividad de la inversión, en agosto de 2025, BSR-BF firmó un contrato de cooperación empresarial con socios para realizar el mantenimiento y reparación de la planta.

Gracias a la movilización de todos los recursos para acelerar el proceso de mantenimiento, la planta reanudó sus operaciones en febrero de 2026 y exportó su primer lote de más de 462 m3 de etanol (E100) a la compañía de Refinería y Petroquímica Binh Son, como parte del programa de mezcla de gasolina E10 según las directrices del Gobierno.

Después de estabilizarse operando al 75% de su capacidad promedio, la empresa sigue revisando y optimizando los aspectos técnicos para mejorar la eficiencia operativa, con el firme objetivo de alcanzar el 100% de la capacidad de diseño en abril, lo que equivale a una producción diaria de 330 m3 de etanol E100.

La reactivación de la planta contribuirá a asegurar el suministro de E100 para la mezcla de gasolina biológica, acelerando el proceso de adopción de combustibles ecológicos, aumentando el suministro y garantizando la seguridad energética nacional./.

VNA
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