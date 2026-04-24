Vietnam impulsa tren de alta velocidad Norte–Sur con participación de todo el sistema político

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió recientemente una reunión de trabajo con el Ministerio de Construcción, varios ministerios y autoridades de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh para revisar el avance del proyecto del tren de alta velocidad Norte–Sur y otras iniciativas ferroviarias estratégicas.

Según el Ministerio de Construcción, el proyecto ha completado el informe de estudio de prefactibilidad y avanza en la preparación de la licitación para la consultoría del estudio de factibilidad. En paralelo, las autoridades locales y el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) continúan el trabajo de liberación de terrenos, reubicación de infraestructuras eléctricas y construcción de áreas de reasentamiento.

El viceministro de Construcción Bui Xuan Dung señaló como prioridad la selección de la consultora para el estudio de factibilidad y de los socios para la transferencia de tecnología. A su vez, el viceministro Nguyen Danh Huy informó sobre el progreso de la planificación, los costos de inversión y la liberación de terrenos de otras líneas como Lao Cai - Hanoi - Hai Phong y Hanoi - Dong Dang.

En la reunión, los Ministerios de Construcción y de Ciencia y Tecnología destacaron la emisión de cientos de normas y estándares técnicos para los proyectos ferroviarios, mientras continúan revisando el sistema de regulación del sector para adaptarlo a nuevas exigencias.

Por su parte, los Ministerios de Finanzas, de Industria y Comercio, y de Ciencia y Tecnología y la Corporación Ferroviaria de Vietnam abordaron cuestiones relativas a la financiación, el desarrollo de la industria ferroviaria, la formación de recursos humanos y la reestructuración del sector.

Las autoridades de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh informaron sobre el avance en la preparación de reasentamientos, la liberación de terrenos y el desarrollo de las líneas de metro urbano. Ambas ciudades solicitaron además la pronta definición de los hitos y corredores del tren de alta velocidad Norte-Sur, así como el diseño de las estaciones terminales para orientar el desarrollo urbano bajo el modelo de desarrollo orientado al transporte (TOD).

En sus conclusiones, el viceprimer ministro Pham Gia Tuc subrayó que se trata de proyectos estratégicos de gran impacto en el crecimiento económico de largo plazo, por lo que requiere la implicación de todo el sistema político.

El dirigente destacó que el tren de alta velocidad Norte-Sur es una iniciativa compleja y sin precedentes, lo que exige una coordinación estrecha entre ministerios y gobiernos locales, así como el estricto cumplimiento de las directrices del Partido y del Estado.

Asimismo, insistió en la necesidad de perfeccionar el marco normativo y técnico, garantizar la selección adecuada de tecnologías con transferencia real de conocimiento y avanzar hacia la autosuficiencia en el sector ferroviario.

Advirtió también sobre la importancia de evitar las deficiencias registradas en proyectos anteriores, especialmente la falta de estandarización técnica, y pidió acelerar la unificación de normas y estándares como base para la ejecución del proyecto.

Subrayó además la necesidad de diversificar las fuentes de financiación, impulsar la cooperación público-privada y reforzar la formación de recursos humanos desde etapas tempranas, vinculándola a la operación y transferencia tecnológica.

Respecto a otros proyectos ferroviarios como Lao Cai - Hanoi - Hai Phong y Hanoi - Dong Dang, el subjefe de Gobierno recalcó que deben garantizar calidad, seguridad y eficiencia, además de reforzar la conectividad económica y comercial con países vecinos.

Asimismo, pidió a las autoridades locales acelerar la liberación de terrenos y la planificación urbana en torno a las estaciones, concebidas como futuros polos de desarrollo económico.

El viceprimer ministro reiteró el compromiso del Gobierno de acompañar estrechamente a ministerios y localidades para resolver los obstáculos que surjan y asegurar la ejecución eficaz de los proyectos ferroviarios estratégicos del país./.