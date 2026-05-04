Premier vietnamita insta a implementar soluciones integrales para impulsar el crecimiento

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a interiorizar y desplegar de forma coordinada y decidida las resoluciones del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, con el objetivo de promover el crecimiento económico manteniendo la estabilidad macroeconómica, movilizando y utilizando eficazmente los recursos disponibles.



Al presidir este lunes una reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a abril de 2026, el jefe de Gobierno subrayó la necesidad de reforzar la disciplina en la elaboración de leyes; acelerar la promulgación de normativas detalladas y resolver de manera definitiva los documentos pendientes.



Asimismo, pidió a los ministerios y sectores pertinentes revisar y modificar leyes clave como las relativas al presupuesto estatal, la inversión pública, las licitaciones y la tierra, con el fin de eliminar obstáculos y generar nuevos motores de desarrollo.



Paralelamente, enfatizó la importancia de intensificar la reforma de los procedimientos administrativos, reducir las condiciones de negocio y fortalecer la descentralización vinculada a mecanismos de supervisión.



En cuanto a la gestión económica, el primer ministro exigió la aplicación coherente de soluciones para impulsar el crecimiento, así como la elaboración proactiva de escenarios para hacer frente a fluctuaciones tanto internas como internacionales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





El Ministerio de Finanzas debe proponer planes para el uso de ingresos adicionales y el ahorro del gasto, perfeccionar la política tributaria y reforzar la recaudación, especialmente en el comercio electrónico transfronterizo, señaló.



Al mismo tiempo, exhortó a acelerar el marco jurídico del mercado de capitales, los bonos corporativos y los activos digitales.



El jefe de Gobierno también solicitó impulsar la reestructuración de las empresas estatales para mejorar su eficiencia, promover la equitización y estudiar la creación de un Fondo Nacional de Inversión.



En materia de inversión pública, insistió en acelerar la asignación y el desembolso de capital, mejorar la eficiencia en su uso, publicar resultados mensuales y reforzar la disciplina y la transparencia.



El Banco Estatal debe gestionar con flexibilidad la política monetaria, controlar el mercado de divisas, garantizar la liquidez y facilitar el acceso de empresas y ciudadanos al crédito con tasas de interés razonables, detalló.



En distintos sectores, el primer ministro pidió garantizar la seguridad alimentaria, promover el consumo de productos agrícolas, fortalecer la capacidad de respuesta al cambio climático, ampliar los mercados de exportación y desarrollar el mercado interno, así como asegurar el equilibrio energético.



Asimismo, instó a acelerar proyectos de infraestructura clave, desarrollar vivienda social y fomentar la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la economía digital.



En el ámbito social, enfatizó la mejora de la calidad de la educación y la salud, la garantía de la protección social y el bienestar de la población; continuar perfeccionando la organización administrativa, reforzar la inspección y supervisión, sancionar estrictamente las infracciones.



La reunión evaluó que la situación socioeconómica de abril y de los primeros cuatro meses de 2026 registró resultados positivos: la estabilidad macroeconómica, inflación controlada, ingresos presupuestarios superiores a 42,69 mil millones de dólares, comercio exterior por 344,2 mil millones de dólares y más de 18,2 mil millones de dólares en inversión extranjera directa registrada. La producción, los negocios, los servicios, el turismo y la transformación digital continúan mostrando signos de recuperación.



También señaló varios desafíos, como las presiones sobre las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación; la falta de consolidación de nuevos motores de crecimiento; y retrasos en la promulgación de políticas./.