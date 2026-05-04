Vietnam registra un auge empresarial del 32,8% en primeros cuatro meses de 2026

Hanoi (VNA) – Más de 119.400 empresas fueron creadas o reingresaron al mercado en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un incremento interanual del 32,8%, según la Oficina General de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas de Vietnam.



El informe socioeconómico del período enero-abril, publicado el 3 de mayo, indica que en ese lapso Vietnam registró 77.800 nuevas empresas con un capital registrado total cercano a 785,4 billones de VND (29,8 mil millones de dólares) y 356.900 empleados.



En comparación con el mismo período del año anterior, estas cifras aumentaron un 50,7% en número de empresas y un 60,1% en capital registrado, respectivamente.



Solo en abril, se establecieron casi 20.400 empresas. El rasgo más destacado no fue la cantidad de nuevas firmas, sino la calidad de los flujos de capital. Aunque el número de empresas de nueva creación disminuyó un 7,1% respecto a marzo, el capital registrado aumentó un 9,7%, alcanzando cerca de 246,8 billones de VND (9,36 mil millones de dólares). En comparación con el mismo mes del año pasado, el número de nuevas empresas creció un 33,9%, mientras que el capital registrado se disparó un 84,6%.



Los datos sectoriales evidencian flujos de capital flexibles en respuesta a la demanda del mercado. Los servicios siguieron siendo el principal polo de atracción de inversión, con casi 58.100 nuevas empresas, un aumento del 48,7%. La industria y la construcción registraron 18.900 nuevas firmas, un 56,6% más. La agricultura, la silvicultura y la pesca, aunque representaron el segmento más pequeño con 827 empresas, mostraron el mayor crecimiento, con un 66,7%.



El sector de alojamiento y servicios de comida destacó con un aumento del 121,3% en nuevas empresas, lo que señala una fuerte recuperación del turismo y del consumo interno.



Al mismo tiempo, la reestructuración del mercado continuó. En el período enero-abril, alrededor de 108.900 empresas se retiraron del mercado, un 12,8% más interanual. En promedio, unas 27.200 empresas suspendieron operaciones o se disolvieron cada mes.



Las empresas que suspendieron temporalmente sus actividades aumentaron un 5,1%, mientras que los procedimientos de disolución completados casi se duplicaron, con un alza del 98,7% interanual. El comercio mayorista y minorista, así como la reparación de vehículos, registraron el mayor número de disoluciones con 5.719 empresas. El sector inmobiliario también siguió bajo presión, con un aumento del 110,9% en las disoluciones.



El Ministerio de Finanzas afirmó que priorizará la reforma institucional, el acceso más fácil a la tierra y a los recursos, el apoyo a las tasas de interés, la capacitación laboral y la simplificación de los procedimientos administrativos para reducir los costos de cumplimiento y fortalecer la competitividad del sector privado./.