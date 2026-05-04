Economía

Vietnam registra un auge empresarial del 32,8% en primeros cuatro meses de 2026

Vietnam registró más de 119.400 empresas creadas o reingresadas en los primeros cuatro meses de 2026, con un crecimiento interanual del 32,8%

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Más de 119.400 empresas fueron creadas o reingresaron al mercado en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un incremento interanual del 32,8%, según la Oficina General de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas de Vietnam.

El informe socioeconómico del período enero-abril, publicado el 3 de mayo, indica que en ese lapso Vietnam registró 77.800 nuevas empresas con un capital registrado total cercano a 785,4 billones de VND (29,8 mil millones de dólares) y 356.900 empleados.

En comparación con el mismo período del año anterior, estas cifras aumentaron un 50,7% en número de empresas y un 60,1% en capital registrado, respectivamente.

Solo en abril, se establecieron casi 20.400 empresas. El rasgo más destacado no fue la cantidad de nuevas firmas, sino la calidad de los flujos de capital. Aunque el número de empresas de nueva creación disminuyó un 7,1% respecto a marzo, el capital registrado aumentó un 9,7%, alcanzando cerca de 246,8 billones de VND (9,36 mil millones de dólares). En comparación con el mismo mes del año pasado, el número de nuevas empresas creció un 33,9%, mientras que el capital registrado se disparó un 84,6%.

Los datos sectoriales evidencian flujos de capital flexibles en respuesta a la demanda del mercado. Los servicios siguieron siendo el principal polo de atracción de inversión, con casi 58.100 nuevas empresas, un aumento del 48,7%. La industria y la construcción registraron 18.900 nuevas firmas, un 56,6% más. La agricultura, la silvicultura y la pesca, aunque representaron el segmento más pequeño con 827 empresas, mostraron el mayor crecimiento, con un 66,7%.

El sector de alojamiento y servicios de comida destacó con un aumento del 121,3% en nuevas empresas, lo que señala una fuerte recuperación del turismo y del consumo interno.

Al mismo tiempo, la reestructuración del mercado continuó. En el período enero-abril, alrededor de 108.900 empresas se retiraron del mercado, un 12,8% más interanual. En promedio, unas 27.200 empresas suspendieron operaciones o se disolvieron cada mes.

Las empresas que suspendieron temporalmente sus actividades aumentaron un 5,1%, mientras que los procedimientos de disolución completados casi se duplicaron, con un alza del 98,7% interanual. El comercio mayorista y minorista, así como la reparación de vehículos, registraron el mayor número de disoluciones con 5.719 empresas. El sector inmobiliario también siguió bajo presión, con un aumento del 110,9% en las disoluciones.

El Ministerio de Finanzas afirmó que priorizará la reforma institucional, el acceso más fácil a la tierra y a los recursos, el apoyo a las tasas de interés, la capacitación laboral y la simplificación de los procedimientos administrativos para reducir los costos de cumplimiento y fortalecer la competitividad del sector privado./.

VNA
#creación de empresas #economía #inversión empresarial #crecimiento económico
Seguir VietnamPlus

Resolución 68

Noticias relacionadas

Viettel ha sido clasificada por Brand Finance como la marca más fuerte entre las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial. (Fuente: Viettel)

Empresas vietnamitas trabajan para mejorar su valor de marca

En los últimos años, la posición de la marca nacional de Vietnam se ha fortalecido continuamente, y el número de productos que alcanzan el estatus de artículo distintivo del país ha aumentado constantemente a través de cada proceso de selección.

Ver más

Nguyen Thi Trang, jefa de la Oficina comercial de Vietnam en México, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y México impulsan comercio e inversión bilateral

Un programa de presentación sobre la economía vietnamita y las oportunidades de comercio e inversión entre Vietnam y México se llevó a cabo recientemente en esta capital, con la participación de numerosos representantes de los dos países.