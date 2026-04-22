Premio en Canadá destaca resiliencia empresarial vietnamita

Vancouver, Canadá (VNA) - El evento “Premio a Empresarios Vietnamitas en Canadá 2026” se celebró recientemente en Vancouver, marcando la primera edición de un certamen dedicado a reconocer y homenajear a los emprendedores y empresas vietnamitas más destacados en este país norteamericano.



Organizado por la Asociación Empresarial Vietnam-Canadá (VCBA), el acontecimiento no solo reconoció los logros sobresalientes de la comunidad empresarial vietnamita, sino que también reflejó la posición cada vez más sólida de los empresarios en la vida socioeconómica de Vancouver y de muchas otras ciudades canadienses.



Al intervenir en la ceremonia, el presidente de la VCBA, Ken Chau, informó que el premio no es simplemente un evento, sino también un esfuerzo por conectar a la comunidad y difundir el espíritu de perseverancia, resiliencia y creatividad innovadora de los emprendedores vietnamitas en Canadá.



También afirmó que precisamente estos valores están contribuyendo a la creciente cohesión de la comunidad vietnamita, al tiempo que reafirman el orgullo por la identidad y los logros que los residentes vietnamitas en Canadá han construido colectivamente.



En especial, desde una actividad para honrar a las empresas, el evento ha creado un espacio de conexión más amplio para la comunidad de residentes vietnamitas en Canadá.



De este modo, el premio contribuye a fomentar el espíritu emprendedor, promover el desarrollo empresarial, mejorar las oportunidades de cooperación en materia de comercio e inversión, e inspirar a la generación juvenil vietnamita a seguir sus pasos en el camino de la integración en el país anfitrión.



Por su parte, representantes canadienses destacaron que la organización de este primer premio anual es particularmente significativa porque no solo reconoce la excelencia, sino que también motiva a las personas a seguir esforzándose.



Creada con la misión de conectar y fomentar la cooperación entre las comunidades empresariales vietnamitas y canadienses, la VCBA ha implementado numerosas actividades orientadas a la comunidad a lo largo de los años, incluyendo programas benéficos, eventos para recaudar fondos, torneos anuales de golf, programas mensuales de debate empresarial y clubes de idioma vietnamita, entre otras acciones./.

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