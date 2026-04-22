Economía

Premio en Canadá destaca resiliencia empresarial vietnamita

Vietnamitas en Canadá son reconocidos en premio 2026 en Vancouver, impulsando emprendimiento, cooperación e integración económica.

En el evento. (Fuente: Comité Organizador)
En el evento. (Fuente: Comité Organizador)

Vancouver, Canadá (VNA) - El evento “Premio a Empresarios Vietnamitas en Canadá 2026” se celebró recientemente en Vancouver, marcando la primera edición de un certamen dedicado a reconocer y homenajear a los emprendedores y empresas vietnamitas más destacados en este país norteamericano.

Organizado por la Asociación Empresarial Vietnam-Canadá (VCBA), el acontecimiento no solo reconoció los logros sobresalientes de la comunidad empresarial vietnamita, sino que también reflejó la posición cada vez más sólida de los empresarios en la vida socioeconómica de Vancouver y de muchas otras ciudades canadienses.

Al intervenir en la ceremonia, el presidente de la VCBA, Ken Chau, informó que el premio no es simplemente un evento, sino también un esfuerzo por conectar a la comunidad y difundir el espíritu de perseverancia, resiliencia y creatividad innovadora de los emprendedores vietnamitas en Canadá.

También afirmó que precisamente estos valores están contribuyendo a la creciente cohesión de la comunidad vietnamita, al tiempo que reafirman el orgullo por la identidad y los logros que los residentes vietnamitas en Canadá han construido colectivamente.

En especial, desde una actividad para honrar a las empresas, el evento ha creado un espacio de conexión más amplio para la comunidad de residentes vietnamitas en Canadá.

De este modo, el premio contribuye a fomentar el espíritu emprendedor, promover el desarrollo empresarial, mejorar las oportunidades de cooperación en materia de comercio e inversión, e inspirar a la generación juvenil vietnamita a seguir sus pasos en el camino de la integración en el país anfitrión.

Por su parte, representantes canadienses destacaron que la organización de este primer premio anual es particularmente significativa porque no solo reconoce la excelencia, sino que también motiva a las personas a seguir esforzándose.

Creada con la misión de conectar y fomentar la cooperación entre las comunidades empresariales vietnamitas y canadienses, la VCBA ha implementado numerosas actividades orientadas a la comunidad a lo largo de los años, incluyendo programas benéficos, eventos para recaudar fondos, torneos anuales de golf, programas mensuales de debate empresarial y clubes de idioma vietnamita, entre otras acciones./.

VNA
#empresarios vietnamitas #Canadá #premio VCBA 2026 #comunidad
Seguir VietnamPlus

Resolución 68

Emulación patriótica

Noticias relacionadas

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.

Representantes de asociaciones vietnamitas en Canadá participaron en el programa en línea del Festival de Primavera (Fuente: VNA)

Promocionan productos vietnamitas en Canadá

Vietnam lanza la sección “Productos vietnamitas en Canadá” para fortalecer la conexión comercial y promover exportaciones, con el apoyo de la comunidad vietnamita local.

Ver más

Clasificación de los productos antes de su transporte para el consumo. (Foto: VNA)

Vietnam apuesta por la digitalización y la innovación por la pesca sostenible

A lo largo de las provincias costeras del centro de Vietnam, los pescadores avanzan gradualmente hacia la transformación de sus métodos de explotación, adoptando un modelo más moderno y sostenible, marcado por un mayor uso de tecnologías digitales y el fortalecimiento de los vínculos de producción en el mar.