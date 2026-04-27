Vietnam y Bulgaria refuerzan promoción turística y conexión empresarial

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Hanoi (VNA) – La embajada de Vietnam en Bulgaria, en coordinación con la Asociación de Cultura y Turismo del país indochino en Europa (VNCT), organizó el Foro de Turismo Vietnam–Bulgaria 2026 en formato híbrido, con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en el sector turístico.

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El evento reunió a más de 80 delegados de ambos países, incluidos representantes de organismos de gestión estatal, asociaciones, instituciones de formación y empresas de turismo y aviación. Se trata del primer foro especializado en turismo entre Vietnam y Bulgaria celebrado bajo este formato, lo que facilitó el intercambio multidimensional y la conexión efectiva.

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En la apertura, la embajadora vietnamita Nguyen Thi Minh Nguyet destacó la relevancia del foro en el contexto de la reciente elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica en octubre de 2025 y la implementación del Programa de Cooperación Turística 2024–2026.

Subrayó que el turismo no solo es un sector económico clave, sino también un puente para fortalecer el entendimiento mutuo y el intercambio cultural.

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Según la diplomática, en 2025 Vietnam recibió alrededor de 21,5 millones de visitantes internacionales gracias a políticas de visado más favorables, incluida la exención para ciudadanos búlgaros.

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El país también impulsa la diversificación de productos, el desarrollo del turismo sostenible y la transformación digital. En este sentido, propuso reforzar la promoción, mejorar la conectividad aérea y desarrollar recursos humanos.

Representantes del Ministerio de Turismo del país anfitrión señalaron que el flujo turístico bilateral ha registrado un crecimiento positivo en los últimos años.

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Bulgaria atrae cada vez más a turistas vietnamitas por sus paisajes, patrimonio y fortalezas en turismo de bienestar, especialmente spa y cuidado de la salud. A su vez, aumenta la demanda de turistas búlgaros hacia Vietnam, especialmente en temporada invernal.

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Los delegados coincidieron en que la tendencia de los turistas de Europa del Este hacia el Sudeste Asiático se intensifica, con Vietnam emergiendo como un destino atractivo por sus costos competitivos, riqueza de recursos y experiencias culturales. No obstante, recomendaron mejorar la calidad de los servicios y enriquecer la experiencia turística.

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En cuanto a la conectividad aérea, la ausencia de vuelos directos se considera un obstáculo importante, ya que los viajeros deben hacer escalas, lo que incrementa tiempo y costos. Los vuelos chárter estacionales se perfilan como una solución viable con la coordinación entre aerolíneas y operadores turísticos.

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En materia de recursos humanos, se valoró la calidad del personal turístico vietnamita y se propuso ampliar la cooperación en formación, incluyendo programas de prácticas en Bulgaria, especialmente en hotelería y restauración de alto nivel.

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En el marco del foro, la VNCT y la Asociación Búlgara de Turismo de Bienestar firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer el intercambio de información, el desarrollo de productos y la promoción de destinos. Asimismo, una sesión de conexión empresarial en línea permitió a las empresas explorar oportunidades de cooperación.

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El foro contribuye a elevar la imagen del turismo vietnamita en Bulgaria y sienta las bases para una cooperación más profunda, aportando de manera positiva a la Asociación Estratégica entre ambos países./.

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Nguyễn Ngọc Tùng