Vietnam mantiene exención arancelaria a ciertas importaciones de combustibles hasta junio

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita promulgó hoy la Resolución N.º 25/2026/NQ-CP que extiende el plazo de aplicación de la política de reducción del arancel de importación preferencial al 0% para algunos artículos de combustible y materias primas para la producción de gasolina y petróleo hasta el cierre del 30 de junio de 2026.



Anteriormente, según el Decreto N.º 72/2026/ND-CP, emitido el 9 de marzo de 2026 por el Gobierno, esta tasa impositiva se aplica solamente hasta el 30 de este mes.



De acuerdo con la nueva resolución, las materias primas para la producción de combustibles pertenecientes a los códigos 2710.19.20 (petróleo crudo parcialmente refinado), 2710.19.89 (otros aceites y preparados medianos) y 2711.19.00 (otras categorías) continuarán bajo el beneficio de la tasa de importación preferencial del 0%.



La resolución entra en vigor desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio de este año, las tasas de importación preferenciales para los artículos mencionados se regirán por lo estipulado en el Decreto N.º 26/2023/ND-CP, adoptada el 31 de mayo de 2023 por el Gobierno vietnamita.



El Ministerio de Finanzas informó que la prórroga de esta política tiene como objetivo contribuir a la estabilidad del mercado de combustibles y garantizar la seguridad energética nacional en un contexto global marcado por fluctuaciones impredecibles, al tiempo que busca apoyar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento económico./.

VNA