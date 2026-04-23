Vietnam impulsa energía limpia con una de sus primeras plantas eólicas en el norte

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La construcción de la planta de energía eólica Quang Ninh 1, una de las primeras de su tipo en el norte de Vietnam, comenzó hoy en el distrito de Hoanh Bo, provincia norteña de Quang Ninh, marcando un paso significativo en el aprovechamiento del potencial eólico de la región.



Con una inversión de más de 277 millones de dólares, el proyecto tendrá una capacidad diseñada de 200 MW, con 32 aerogeneradores modernos y un sistema de transmisión sincronizado. Una vez en operación en 2028, se espera que genere cerca de 600 millones de kWh de electricidad limpia al año.



En la ceremonia de inicio de obras, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Le Van Anh, destacó que el proyecto no solo aportará beneficios económicos, aumentará los ingresos presupuestarios locales y generará empleo, sino que también simboliza la innovación de la provincia en el aprovechamiento de las energías renovables.



Calificó el proyecto como un hito en la transición de Quang Ninh de la energía “marrón” a la “verde”, contribuyendo a la implementación de la Resolución No. 70-NQ/TW del Buró Político sobre la garantía de la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión a 2045, así como a la estrategia de desarrollo provincial para el período 2025–2030.



Acto de inauguración (Foto: VNA)



El dirigente instó a los inversores y contratistas a maximizar los recursos y aplicar tecnologías avanzadas para garantizar el cumplimiento del cronograma, respetando estrictamente las normas técnicas, la protección ambiental y la seguridad laboral, además de minimizar los impactos en las comunidades locales.



El director general de la empresa ejecutadora Cuong Thinh Thi, Tran Quang Tuyen, afirmó que el proyecto no solo generará valor energético, sino también importantes beneficios socioeconómicos. Suministrará electricidad limpia y estable a la red del norte, contribuirá a garantizar la seguridad energética nacional y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos de Vietnam en la COP26.



El parque eólico se desarrolla en zonas montañosas que abarcan el distrito de Hoanh Bo y la comuna de Thong Nhat, en Quang Ninh, una localidad con un notable potencial eólico. Con una línea costera de unos 250 km y patrones de viento monzónico estables, la provincia ofrece condiciones favorables para el desarrollo de la energía eólica tanto terrestre como marina.



Estudios estiman el potencial eólico de Quang Ninh en hasta 13.000 MW en el mar y más de 2.300 MW en tierra, lo que subraya un amplio margen de crecimiento en energías renovables.



Reconociendo esta ventaja, la localidad ha incorporado el desarrollo de energías renovables en su planificación general y ha propuesto múltiples proyectos eólicos para su inclusión en el plan nacional de desarrollo eléctrico. Entre 2025 y 2035, se propone desarrollar aproximadamente 4.700 MW de capacidad eólica./.