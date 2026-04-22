Primer ministro de Vietnam exige garantizar suministro energético sin interrupciones

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Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ordenó al Ministerio de Industria y Comercio asegurar el suministro de electricidad y combustibles en cualquier circunstancia, al considerar este objetivo clave para sostener el crecimiento económico y alcanzar tasas de dos dígitos en el próximo período.

La directriz fue emitida durante una reunión de trabajo celebrada hoy en Hanoi, con la participación de viceprimeros ministros y representantes de diversos ministerios, organismos y empresas estatales.

En el encuentro, el jefe de Gobierno instó al sector a acelerar la ejecución de las tareas previstas para 2026, sobre la base de los resultados alcanzados en el período 2021-2025, con vistas a implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y el Plan de desarrollo socioeconómico 2026-2030.

El dirigente reconoció los avances logrados por el Ministerio, especialmente en la formulación de políticas relacionadas con el mercado de combustibles, aunque advirtió sobre los desafíos que plantea el nuevo contexto, en particular en materia de estabilidad macroeconómica.

En este sentido, subrayó que el cumplimiento de los objetivos de crecimiento dependerá en gran medida del desempeño del sector, al que instó a asumir un papel más activo en la eliminación de obstáculos, el impulso de la producción y la mejora de la competitividad.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

​Como parte de las prioridades, el primer ministro pidió concretar y ejecutar de manera eficaz los programas de acción del Gobierno, con metas, responsabilidades y plazos claramente definidos.

​Asimismo, urgió a acelerar la elaboración de marcos legales clave, incluidos los proyectos de reforma de las leyes de Petróleo y Electricidad, así como otras normativas vinculadas al comercio y a los mercados de derivados, además de la Ley de Industria Estratégica.

​El jefe de Gobierno también insistió en profundizar la reforma administrativa, simplificar las condiciones de negocio, avanzar en la descentralización y racionalizar la estructura organizativa para mejorar la eficiencia de la gestión estatal.

​En el ámbito energético, destacó la necesidad de garantizar la seguridad del suministro y avanzar hacia una transición energética equitativa. Para ello, solicitó actualizar el Plan Eléctrico VIII, desarrollar nuevas fuentes de energía, acelerar los proyectos en curso y optimizar la operación del sistema hidroeléctrico.

​Además, pidió reestructurar el sistema de distribución de combustibles para reducir intermediarios y costos, crear reservas nacionales y promover el uso de biocombustibles como el E10.

​En paralelo, instó a impulsar la reestructuración de las cadenas industriales y de suministro, fortalecer la capacidad productiva nacional y fomentar la vinculación entre empresas locales y de inversión extranjera, con el fin de profundizar la integración en las cadenas globales.

​En materia comercial, el Gobierno exige mejorar la eficiencia del comercio exterior, diversificar mercados y aprovechar los acuerdos de libre comercio, al tiempo que se prepara para negociaciones arancelarias con Estados Unidos. También se pidió elevar el desempeño de las oficinas comerciales vietnamitas en el exterior.

​El primer ministro subrayó la necesidad de acelerar la transformación digital, modernizar los sistemas de distribución, fortalecer el mercado interno y reforzar la supervisión para garantizar un entorno empresarial transparente y sostenible.

Asimismo, llamó a mejorar la calidad del personal y a sustituir a los funcionarios que no cumplan con los requisitos, con el objetivo de asegurar un aparato administrativo más eficiente./.​