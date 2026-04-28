Tecnología digital lleva productos OCOP de Vietnam a nuevos mercados

Hanoi (VNA)- La transformación digital se está convirtiendo en el "brazo extendido" que ayuda a los productores del programa vietnamita OCOP (Cada Comuna, Un Producto) a optimizar su valor y ampliar su espacio de desarrollo.



Desde la transparencia en los procesos de producción hasta el impulso del consumo en plataformas digitales, la tecnología no solo cambia los métodos de negocio tradicionales, sino que también contribuye a la reestructuración de la economía rural hacia una cadena de valor vinculada y sostenible.



Tras más de una década dedicada a la cría de pez cabeza de serpiente, Ho Thi Xuan Mai, propietaria del establecimiento de pescado seco Ngoc Nhi en la provincia sureña de An Giang, ha logrado un cambio notable al convertir sus peces de criadero en una especialidad que alcanzó la certificación OCOP de 3 estrellas en 2024.



Lejos de limitarse a los métodos tradicionales, ha diversificado activamente sus productos (secado al sol, en trozos, en tiras, de mejilla...) con precios entre 200.000 y 250.000 VND por kilo (un dólar equivale a unos 26.000 VND). El lanzamiento de sus productos en plataformas de comercio electrónico como Shopee, TikTok Shop y redes sociales impulsó un fuerte aumento de clientes. Cada mes, el establecimiento consume casi una tonelada de productos y genera empleo para decenas de trabajadores locales.



Según la empresaria, al principio el acceso a las plataformas digitales fue desconcertante, pero con perseverancia dominó la tecnología paso a paso, convirtiendo las barreras en ventajas. En el entorno digital, el establecimiento no solo vende productos, sino que genera confianza al transparentar el proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final, cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria.



En la comuna de Nam Ly, provincia norteña de Ninh Binh, el producto de pescado estofado Nhan Hau también aprovecha eficazmente las plataformas digitales para ampliar su mercado. Los centros de producción intensifican la promoción en Facebook, Zalo y TikTok, atrayendo a una gran cantidad de seguidores y clientes.



Producto de pescado estofado Nhan Hau (Foto: VNA)



Un ejemplo claro es el canal de TikTok "Ca kho que Anh Chi" de Tran Thi Thu Huong, que cuenta con más de 94.000 seguidores y varios videos con millones de vistas. Gracias a esto, el establecimiento vende mensualmente casi 1.500 ollas de barro con pescado estofado. El uso de tecnología de envasado al vacío también permite una conservación más prolongada, facilitando el transporte a largas distancias.



De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, hasta mediados de abril de 2026, el país contó con más de 20.000 productos OCOP con una calificación de 3 estrellas o superior, de los cuales 126 han alcanzado las 5 estrellas.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Tran Thanh Nam valoró que el programa OCOP se ha convertido en una de las soluciones centrales para impulsar el desarrollo económico rural, vinculado a la construcción de nuevas zonas rurales. Mientras, la tecnología digital no solo apoya la promoción, sino que también eleva el valor del producto mediante la trazabilidad electrónica, los datos de mercado y la capacidad de conectar con los consumidores.



Más importante aún, la tecnología digital crea oportunidades de acceso equitativo al mercado para los habitantes de zonas remotas, permitiendo que los productos locales lleguen a mercados más amplios, incluso internacionales.



En el futuro, los productos OCOP vinculados a la transformación digital no serán solo mercancías, sino "embajadores culturales" que contarán la historia de las tierras, la gente y la identidad de Vietnam./.