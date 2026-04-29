Transición verde: oportunidad y desafío para Vietnam en el período 2026-2035

Hanoi (VNA)- La presión para una transición verde se ha convertido en una exigencia intrínseca de la economía, lo que obliga a Vietnam a acelerar su proceso si desea mantener un crecimiento sostenible.



Durante el período de 2026 a 2035, la cuestión no será solo la orientación estratégica, sino la capacidad de movilizar y utilizar de manera eficiente los recursos, desde el marco institucional y financiero hasta la tecnología y la capacidad de implementación.



Expertos afirman que el modelo de crecimiento basado en recursos, mano de obra barata y energía fósil está alcanzando sus límites. Mientras tanto, las "reglas del juego" están cambiando rápidamente hacia la descarbonización y la reducción de emisiones, lo que generará una presión significativa sobre Vietnam en los próximos 10 años.



El profesor asociado, doctor Bui Quang Tuan, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam, comentó que, a partir de 2026, mecanismos como el impuesto al carbono en las fronteras (CBAM) de Europa, los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) obligatorios y la exigencia de rastrear las emisiones en las cadenas de suministro afectarán directamente las exportaciones de Vietnam.



Con un volumen comercial de aproximadamente 370 a 380 mil millones de dólares anuales, las empresas vietnamitas se enfrentan a una decisión crucial: no adoptar políticas verdes significa perder el acceso a los mercados.



No solo se trata de una obligación de cumplimiento, el crecimiento verde también abre nuevas oportunidades de desarrollo a través de cuatro canales principales: transición energética e infraestructura; descarbonización de la industria exportadora; las finanzas verdes como fuente principal de capital; y mejora de la calidad del crecimiento y la capacidad de resiliencia.





La central solar Trung Nam Tra Vinh proporciona aproximadamente 250 millones de kWh de electricidad al año. Foto: VNA

En consecuencia, la demanda de electricidad crecerá entre un 8% y un 10% anual hasta 2030, lo que crea un gran potencial de inversión en energías renovables, redes eléctricas e infraestructura de transporte verde. La Plan de Energía VIII ajustado establece como meta que la energía renovable (excluyendo la hidroeléctrica) represente entre el 28% y el 36% para 2030, y entre el 74% y el 75% para 2050.



Los sectores como el acero, el cemento, la confección y la electrónica están bajo fuerte presión para transformarse. El CBAM podría hacer que las empresas vietnamitas deban pagar cientos de millones de euros anuales si no reducen sus emisiones. Grandes corporaciones como Apple y Nestlé han exigido que sus cadenas de suministro utilicen solo energía renovable o proporcionen datos transparentes sobre las emisiones.



El tamaño global de las finanzas ESG ha superado los 30 billones de dólares. En Vietnam, el crédito verde representa solo alrededor del 4-5% del total del crédito, pero está creciendo rápidamente, lo que permite a las empresas acceder a financiamiento con costos más bajos.



Según estimaciones internacionales, si se actúa rápidamente, los daños causados por el cambio climático podrían reducirse entre un 3% y un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.



Los expertos afirman que el crecimiento verde no solo es un "costo ambiental", sino un nuevo motor de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.



Aunque existen grandes oportunidades, la implementación del crecimiento verde en Vietnam aún enfrenta varios desafíos. El principal obstáculo no es tecnológico, sino organizativo. Vietnam ya tiene una base política relativamente completa, pero la implementación sigue siendo limitada.



Se identifican cuatro obstáculos principales: el marco institucional fragmentado, la falta de sincronización entre las finanzas verdes, las compras públicas verdes y el mercado de carbono; más del 95% de las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para acceder al crédito verde; la tecnología sigue dependiendo de importaciones, con altos costos; y muchas empresas aún ven la transición verde como un costo, en lugar de una oportunidad a largo plazo.



Actualmente, aproximadamente el 50% de las empresas enfrentan dificultades para obtener capital durante su transición verde, mientras que la necesidad de financiamiento para hacer frente al cambio climático en Vietnam podría llegar a los 368 mil millones de dólares para 2040.



El doctor Nguyen Tri Hieu, director del Instituto de Investigación y Desarrollo del Mercado Financiero Inmobiliario Global, señaló que el problema actual no solo es la falta de capital, sino también la capacidad de ejecución tanto de los bancos como de las empresas.



Vietnam está entrando en una fase de transición fuerte hacia un modelo de crecimiento verde, en el cual las finanzas verdes juegan un papel crucial en la movilización y distribución de recursos. La demanda de capital para energías renovables, producción limpia e infraestructura para adaptarse al cambio climático aumentará considerablemente, pero aún existe una gran brecha en la capacidad de respuesta.



Según Hieu, el capital verde podría ayudar a invertir en tecnología limpia y mejorar la competitividad, especialmente cuando los mercados de exportación están cada vez más estrictos con los estándares ambientales.



Sin embargo, todavía existen barreras como la falta de un marco de estándares claro para identificar proyectos verdes, los altos costos de inversión inicial, la falta de difusión de la información sobre los programas de financiamiento verde y las limitadas capacidades de los negocios familiares para presentar proyectos.



Subrayó que el sistema bancario juega un papel crucial, no solo proporcionando financiamiento, sino también siendo un "socio" que acompañe a las empresas y negocios familiares durante su proceso de transición. Los bancos deben diseñar productos de crédito verde adecuados a la escala pequeña, simplificar los procedimientos y brindar asesoría para cumplir con los criterios ambientales./.