Bancos vietnamitas dejan de procesar transferencias instantáneas 24/7 por encima de 500 millones de VND

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Hanoi (VNA) — El Banco Marítimo Comercial de Vietnam (MSB) anunció que, a partir del 1 de mayo, dejará de procesar transferencias instantáneas 24/7 para operaciones que superen los 500 millones de VND (20.000 USD). Estos pagos pasarán a tramitarse a través del sistema estándar, cuyo tiempo de procesamiento es de al menos cuatro horas o hasta el siguiente día hábil.

En concreto, todas las transferencias que excedan este límite se redirigirán automáticamente al sistema de compensación convencional, según informó la entidad en un comunicado. Las operaciones iniciadas después de las 15:55 horas se procesarán el siguiente día hábil.​

El MSB señaló que esta medida cumple con la normativa del Banco Estatal de Vietnam en materia de servicios de pago y busca reforzar la seguridad del sistema.​

Hasta ahora, los bancos podían fraccionar las transferencias instantáneas de gran valor en montos menores a 500 millones de VND para asegurar su procesamiento inmediato a través del sistema nacional de conmutación, gestionado por la Corporación Nacional de Pagos de Vietnam.

​Otras entidades, como Eximbank Vietnam, TPBank y VPBank, también han anunciado medidas similares.​

Estos cambios se producen tras la modificación de una circular sobre servicios de pago intermediarios, en vigor desde noviembre de 2025, que establece un límite de 500 millones de VND para las transacciones procesadas mediante el sistema de compensación electrónica del banco central. Las operaciones que superen este umbral deberán gestionarse por los canales habituales, con plazos de procesamiento más largos./.

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