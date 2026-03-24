Bancos refuerzan su presencia en el Centro Financiero Internacional de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un número creciente de bancos comerciales se está estableciendo en el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC en inglés), con el objetivo de aprovechar mecanismos preferenciales, expandir operaciones, atraer capital extranjero y mejorar su competitividad en un contexto de integración global intensiva.



La tendencia se ha vuelto cada vez más evidente a medida que los bancos implementan planes para unirse al centro. En su asamblea general anual de 2026, el Banco Comercial Nam A obtuvo la aprobación de los accionistas para establecer un banco comercial de responsabilidad limitada de un solo miembro, totalmente de propiedad vietnamita, que operará en el VIFC.



Se espera que la entidad propuesta apoye la estrategia a largo plazo de Nam A para expandir sus operaciones financieras internacionales, al tiempo que aprovecha incentivos fiscales, marcos legales y condiciones operativas del centro para mejorar la eficiencia y la competitividad.



El banco también busca mejorar el acceso al capital internacional y diversificar productos y servicios para satisfacer la creciente demanda de transacciones transfronterizas tanto de empresas como de particulares.



Anteriormente, el 11 de febrero de 2026, el VIFC en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) fue inaugurado oficialmente, con el banco Nam A reconocido como uno de sus miembros estratégicos.



El interés en el VIFC se está extendiendo por todo el sistema bancario. Varios otros bancos comerciales están preparando planes de participación para su aprobación por parte de los accionistas durante la temporada de asambleas anuales de este año.



El Banco de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank) planea solicitar aprobación para establecer una filial en el VIFC. Se espera que la nueva entidad ayude a expandir las operaciones mientras alinea al banco con estándares internacionales más altos en gobernanza, productos y gestión de riesgos.



Vietcombank también planea aumentar su capital social para fortalecer su capacidad financiera, especialmente al incursionar en áreas complejas como las finanzas transfronterizas, la banca de inversión y los servicios de activos digitales.



De manera similar, el Banco de Industria y Comercio (VietinBank) está estudiando opciones para establecer una filial u otra entidad legal adecuada para operar en el VIFC. Su estrategia incluye la expansión hacia fintech y activos digitales, con planes de colaborar con startups dentro del ecosistema de su accionista estratégico, el grupo japonés MUFG Financial Group, para desarrollar servicios de pago, préstamos y seguros en el período 2026–2027. El banco también busca posicionarse como intermediario de pagos en el sector de activos digitales cuando se otorgue la aprobación regulatoria.



Mientras tanto, el Banco de Comercio de desarrollo de Ciudad Ho Chi (HDBank) ha consultado a los accionistas sobre la reubicación de su sede al edificio Saigon Marina International Financial Centre Tower, en línea con su estrategia de expansión y la nueva fase de desarrollo.



Más allá de los bancos individuales, el VIFC está atrayendo una amplia atención en todo el sistema financiero de Vietnam. En Da Nang, 11 instituciones, incluidos cinco bancos, han sido aprobadas para participar, mientras que la lista de miembros fundadores del VIFC-HCMC incluye varios bancos como MB, TPBank, SHB, HDBank y Nam A Bank.



Según la normativa vigente, los bancos comerciales nacionales elegibles pueden unirse al VIFC como miembros bajo el modelo de sociedad de responsabilidad limitada de un solo miembro totalmente de propiedad vietnamita.



Nguyen Duc Lenh, subdirector de la sucursal de la Región 2 del Banco Estatal de Vietnam, afirmó que la participación en el VIFC permitirá a los bancos expandir servicios, mejorar su reputación y marca, y contribuir al desarrollo del centro financiero internacional.



Señaló que el VIFC está orientado hacia las finanzas sostenibles y sectores especializados, creando un nuevo espacio de crecimiento para los bancos. Las áreas prioritarias incluyen finanzas verdes, mercados de créditos de carbono, emisión y negociación de instrumentos de deuda y capital verdes, así como servicios financieros que apoyan el turismo y la infraestructura sostenible.



También se fomentan seguros, reaseguros, corretaje internacional, finanzas marítimas, derivados de materias primas y servicios de asesoría en áreas legales, gestión de activos y fondos de inversión.



El experto financiero Nguyen Tri Hieu señaló que los bancos que operan en el centro deberían adoptar un modelo de “ventanilla única”, ofreciendo servicios financieros integrados a diversos grupos de clientes, desde inversores nacionales e internacionales hasta clientes minoristas y corporativos. Esto requiere una sólida experiencia en servicios como pagos, remesas, financiación comercial e instrumentos internacionales como cartas de crédito, junto con un profundo conocimiento de las instituciones financieras globales.



Los expertos consideran el VIFC como un importante centro de capital donde los bancos actúan como intermediarios financieros modernos, facilitando flujos eficientes de capital y mejorando la asignación de recursos. A largo plazo, con un desarrollo sincronizado en instituciones, infraestructura y recursos humanos, se espera que el VIFC se convierta tanto en un destino para el capital global como en una plataforma de lanzamiento para que el sistema bancario de Vietnam se integre más profundamente en las cadenas de valor financieras regionales e internacionales./.

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