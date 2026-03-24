Vietnam y Laos refuerzan su cooperación en la implementación de la “cohesión estratégica”

Vientiane (VNA) – El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han apoyado de manera constante el proceso de reforma integral de Laos y siempre han estado a su lado, otorgándole la máxima prioridad en materia de defensa nacional, construcción y desarrollo, afirmó el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam.



Durante su visita el 23 de marzo al ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane, tras su nombramiento como viceprimer ministro por la X Legislatura de la Asamblea Nacional, el embajador Nguyen Minh Tam transmitió los mensajes de felicitación de los líderes vietnamitas a sus homólogos laosianos.



El diplomático expresó sus más sinceras felicitaciones a Thongsavanh Phomvihane y a otros altos dirigentes laosianos elegidos y aprobados en el primer período de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional. Subrayó que su elección y designación para cargos clave reflejan el gran respeto y la firme confianza del Partido, el Estado y el pueblo de Laos en sus aportes a la causa revolucionaria nacional, así como a la construcción y desarrollo del país.



Asimismo, expresó su convicción de que, con su competencia, prestigio y amplia experiencia, los líderes laosianos continuarán guiando al país en la implementación exitosa de la Resolución del XII Congreso del Partido y del décimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico (2026-2030), construyendo un Laos pacífico, independiente, democrático, unificado y próspero, con orientación socialista.



También destacó la importancia de seguir fortaleciendo la gran amistad, la especial solidaridad, la cooperación integral y los lazos estratégicos entre Vietnam y Laos de manera cada vez más efectiva y sustantiva.



El embajador agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos y, de manera personal, al vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores, Thongsavanh Phomvihane, por su apoyo constante y por las condiciones favorables que permiten a la Embajada de Vietnam cumplir con sus funciones.



Afirmó que la Embajada seguirá sirviendo como un puente para la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel entre ambos países, así como de los acuerdos de cooperación entre los gobiernos, ministerios, sectores y localidades, incluyendo los ministerios de Relaciones Exteriores.



Por su parte, Thongsavanh agradeció la visita del embajador y las oportunas felicitaciones de los líderes vietnamitas, señalando que esto refleja la relación singular y especial entre ambos países. Informó a la parte vietnamita sobre los principales resultados de la sesión inaugural de la X Legislatura de la Asamblea Nacional, incluyendo la elección y el nombramiento de altos cargos estatales y gubernamentales.



Afirmó que, en su nuevo cargo, continuará guiando a los organismos correspondientes para la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel y para promover aún más la cohesión estratégica entre los dos países.



Asimismo, expresó su deseo de que los ministerios de Relaciones Exteriores y la Embajada de Vietnam mantengan una coordinación estrecha, mejoren el intercambio de información, compartan experiencias y se apoyen mutuamente en foros regionales e internacionales, contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y más allá./.

VNA