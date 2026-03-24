Economía

Vietnam potencia el desarrollo del sector privado y la eficiencia de las empresas estatales

La viceprimera ministra de Vietnam aprueba un plan para fortalecer el sector privado y mejorar la eficiencia de las empresas estatales, con metas de crecimiento económico y digitalización hacia 2030.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión N.º 463/QD-TTg, de fecha 22 de marzo de 2026, por la que se aprueba el Plan de implementación del movimiento de emulación titulado “Desarrollar con fuerza el sector privado y mejorar la eficiencia de las empresas estatales”.

El plan tiene como objetivo movilizar la fuerza de todo el sistema político, despertar el patriotismo y generar un nuevo impulso para el desarrollo del país en una nueva etapa, así como concretar de manera oportuna las directrices del Partido Comunista de Vietnam y las políticas del Estado sobre el desarrollo de las economías estatal y privada, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos socioeconómicos hacia 2030 y 2045.

El movimiento se orienta a renovar el pensamiento económico, movilizar al máximo los recursos y crear un entorno dinámico que impulse a las empresas a desarrollarse de forma rápida, sostenible y eficiente. En este proceso, el sector privado es considerado un motor clave, mientras que las empresas estatales desempeñan un papel pionero y orientador en la reestructuración económica y el aumento de la competitividad nacional.

Asimismo, se busca fomentar la creatividad, la autosuficiencia y la innovación, promoviendo la transformación digital y verde, la aplicación de la ciencia y la tecnología, el aumento de la productividad laboral, el uso eficiente de los recursos, la generación de empleo, el incremento de los ingresos fiscales y la garantía del bienestar social.

El plan establece como meta un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos un 10% anual en el período 2026-2030; un aumento de la productividad laboral de alrededor del 8,5% anual; y que la economía digital represente cerca del 30% del PIB. Asimismo, prevé alcanzar alrededor de dos millones de empresas activas, con unas 20 empresas por cada mil habitantes, y al menos 20 grandes compañías integradas en cadenas de valor globales.

Se espera que el sector privado crezca entre un 10% y un 12% anual, contribuyendo con entre el 55% y el 58% del PIB, el 35%-40% de los ingresos presupuestarios y el 84%-85% del empleo total. En cuanto a las empresas estatales, el objetivo es que 50 figuren entre las 500 mayores del Sudeste Asiático, entre una y tres entre las 500 mayores del mundo, y que al menos tres bancos comerciales estatales se sitúen entre los 100 mayores de Asia por activos.

El nivel de tecnología, innovación y transformación digital deberá situarse entre los tres primeros de la ASEAN y los cinco primeros de Asia. Además, se implementará un programa para desarrollar mil empresas pioneras en innovación, transformación digital, transición verde y tecnologías avanzadas.

Para alcanzar estas metas, los ministerios, sectores y localidades deberán renovar el enfoque de gestión hacia un modelo de facilitación del desarrollo, perfeccionar el marco jurídico y eliminar obstáculos institucionales, creando un entorno empresarial transparente, estable y competitivo, e impulsando la digitalización y la automatización.

Se priorizarán políticas de apoyo empresarial, facilitando el acceso a recursos como tierra, capital y talento humano, así como el desarrollo de la propiedad intelectual y estándares de calidad. También se promoverán el emprendimiento, la investigación, la transferencia tecnológica y la participación en cadenas de suministro.

Al mismo tiempo, se fomentará el desarrollo de clústeres industriales, la promoción comercial, la asociación público-privada (APP) y la conexión entre empresas nacionales y extranjeras, impulsando la evolución de los negocios hacia empresas de mayor escala y proyección global.

Las empresas, por su parte, deberán mejorar la eficiencia productiva, impulsar la transformación digital y verde, aplicar tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, reducir costos y aumentar la competitividad. Asimismo, deberán fortalecer la gobernanza conforme a estándares internacionales, generar empleo, cumplir con las obligaciones fiscales y proteger el medio ambiente.

El movimiento también busca formar un empresariado moderno, con capacidad, ética y responsabilidad social.

La implementación se desarrollará en dos fases: la primera de 2026 al 11 de junio de 2028, con despliegue y evaluación preliminar; y la segunda de julio de 2028 a 2030, con balance final al cierre del período./.

VNA
#sector privado #empresas estatales #crecimiento económico
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