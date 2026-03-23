Primer ministro vietnamita impulsa proyectos de GNL con Rusia

Moscú (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en Moscú una reunión de trabajo con el grupo Novatek, una de las principales corporaciones de Rusia en el sector del gas natural, con el objetivo de promover grandes proyectos de gas natural licuado (GNL) en el país indochino.



En el encuentro, Leonid Viktorovich Mikhelson, presidente de Novatek, destacó que Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial, con un fuerte enfoque en el desarrollo del sector energético.



Manifestó su deseo de seguir contando con el respaldo para ampliar sus actividades de cooperación e inversión en Vietnam, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral y los lazos tradicionales entre ambos países.



Al felicitar los logros de Novatek, Minh Chinh afirmó que las actividades del grupo son coherentes con las grandes orientaciones estratégicas de Vietnam, que incluyen un crecimiento económico del 10%, el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y la implementación de importantes transformaciones, entre ellas la transición energética.





El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, con el líder del Grupo Novatek. Foto: VNA

Subrayó que estas metas, junto con el desarrollo de sectores clave como la inteligencia artificial (IA), requieren un gran volumen de energía.



El jefe de Gobierno instó a Novatek a coordinar estrechamente con autoridades locales, organismos y empresas estatales del sector energético y petrolero de Vietnam, como Petrovietnam y el Grupo de Electricidad de Vietnam, además de empresas privadas, para participar en la implementación de proyectos, incluida la construcción de grandes instalaciones de almacenamiento de Novatek en el país.



Asimismo, alentó a las empresas vietnamitas a intensificar la cooperación con el grupo ruso en tecnologías de licuefacción de gas natural.



Los líderes de Novatek expresaron su pleno acuerdo y señalaron que continuará trabajando activamente con socios vietnamitas para impulsar los proyectos y actividades de cooperación mencionados por el Primer Ministro.



Al evaluar la cooperación energética entre Vietnam y Rusia como un punto destacado en más de 50 años de relaciones bilaterales, Minh Chinh agradeció a la parte rusa por su inversión, apoyo y contribución al desarrollo del sector petrolero vietnamita y de Petrovietnam, que se ha convertido en un grupo multinacional.



Subrayó además que la energía es un ámbito en el que Rusia posee fortalezas y Vietnam tiene alta demanda, constituyendo un contenido clave de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



En el contexto actual, marcado por rápidos, complejos e impredecibles cambios, el fortalecimiento de las relaciones con socios tradicionales, así como la diversificación de fuentes de suministro, mercados, productos y cadenas de suministro, reviste especial importancia, dijo, y agregó que Vietnam impulsa la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como la innovación, para reestructurar y transformar su sector energético.



El primer ministro expresó su respaldo a la expansión de las actividades e inversiones de Novatek en Vietnam, conforme a la legislación vigente y sobre la base de la relación estratégica integral y los resultados alcanzados en el ámbito energético, al tiempo que abogó por una cooperación eficaz y una competencia sana con otros socios e inversores.



Señalando que Vietnam está considerando la revisión de su marco legal en el sector eléctrico, saludó la participación de Novatek en el desarrollo de infraestructuras portuarias y de almacenamiento de GNL, así como en proyectos de centrales eléctricas de GNL en localidades como Hai Phong – Quang Ninh, Nam Du (Kien Giang), Nghi Son (Thanh Hoa) y Ca Na (Khanh Hoa), además de contribuir a un suministro estable de GNL para el mercado vietnamita, aprovechando las ventajas existentes y abordando oportunamente las dificultades y obstáculos./.