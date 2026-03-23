Mercado laboral de Ciudad Ho Chi Minh muestra signos de recuperación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- A pesar de las repercusiones de la coyuntura internacional, el mercado laboral de Ciudad Ho Chi Minh y sus zonas aledañas registró una evolución positiva en el primer trimestre de 2026.



La demanda de contratación aumentó gracias a la recuperación de las exportaciones y la expansión de la producción; sin embargo, la oferta laboral aún no logra satisfacer las necesidades, con un déficit de decenas de miles de trabajadores.



Desde inicios de marzo, en centros de empleo y universidades en el ámbito municipal, se han organizado numerosas ferias de empleo, con cerca de 1.000 empresas registradas para cubrir más de 36.800 vacantes.



Algunas grandes compañías, como PouYuen Vietnam (barrio de Binh Tan), requieren más de 4.000 trabajadores, mientras que el Grupo Deo Ca busca alrededor de 2.500 empleados. Otras empresas también ofrecen desde cientos hasta miles de puestos, con salarios que oscilan comúnmente entre 7 y 25 millones de VND mensuales (1 dólar equivalente a 26 mil VND).



Las empresas están adoptando estrategias flexibles de contratación, incluyendo trabajadores sin experiencia o personas de más de 40 años con experiencia, además de mejorar los beneficios laborales para atraer talento.



Sectores como el textil, la madera y el procesamiento de alimentos ya cuentan con pedidos asegurados hasta el final del segundo trimestre, lo que mantiene una alta demanda de mano de obra.



Para el segundo trimestre de 2026, se prevé que el mercado laboral continúe creciendo de manera positiva, aunque aún bajo la influencia de la situación en Medio Oriente.



Según las estadísticas del Departamento de Asuntos Internos de Ciudad Ho Chi Minh, la demanda de empleo se mantiene elevada, con los trabajadores no cualificados representando cerca del 40%, seguidos por los sectores industrial-técnico y de servicios-logística.



Los salarios se mantienen competitivos: los trabajadores no cualificados perciben entre 8 y 10 millones de VND al mes; los técnicos, entre 10 y 15 millones; y los profesionales altamente cualificados pueden alcanzar entre 12 y 25 millones mensuales.



El mercado presenta una diferenciación regional: el centro de Ciudad Ho Chi Minh se concentra en servicios y tecnología; Binh Duong (antigua) impulsa la industria manufacturera; y Ba Ria–Vung Tau (antigua) fortalece el desarrollo portuario y logístico.



Una encuesta de ManpowerGroup indica que el 63% de las empresas prevé aumentar su contratación en el segundo trimestre.



Pese a la alta demanda, muchos trabajadores aún enfrentan dificultades para acceder a información sobre oportunidades laborales. Los programas de conexión entre oferta y demanda se están ampliando para apoyar tanto a empresas como a trabajadores, contribuyendo así a sostener el crecimiento del mercado laboral./.

VNA