Vietnam busca promover la inversión verde y el crédito para la agricultura sostenible

Hanoi (VNA) – En Hanoi se presentó un informe que insta a reforzar el apoyo político para impulsar la agricultura sostenible en Vietnam y que ofrece una evaluación exhaustiva de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en todo el sector.



Publicado el 20 de marzo por el Instituto de Gestión y Desarrollo Sostenible (MSD), perteneciente a la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en colaboración con Oxfam en Vietnam, el informe forma parte del proyecto "Promoción de la Inversión Verde y el Crédito para Agroempresas hacia el Desarrollo Sostenible" (AGREEN), cuyo objetivo es fomentar la inversión verde y el crédito para las empresas agrícolas.



El informe se basa en una encuesta realizada a 97 empresas y cooperativas que operan en las cadenas de valor agrícolas, junto con 15 entrevistas en profundidad con expertos y partes interesadas relevantes. Su objetivo es evaluar el estado actual de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), así como el acceso a la financiación sostenible entre los pequeños y medianos actores del sector.



En sus declaraciones, Nguyen Phuong Linh, directora del Ministerio de Desarrollo Social (MSD), señaló que la mayoría de las empresas agrícolas ya han adoptado prácticas ESG. Sin embargo, el mayor desafío no reside en la concienciación, sino en la capacidad de implementación y en la habilidad para traducir estas prácticas en una transformación efectiva y sustancial.



También señaló la paradoja de que las empresas con un mejor desempeño ESG no necesariamente tienen mejor acceso a los recursos de apoyo adecuados, incluyendo la financiación sostenible.



Al presentar recomendaciones de política, Hoang Thu Trang, consultora independiente y representante del equipo de investigación, sugirió que los organismos de gestión locales promuevan modelos de vinculación de la cadena de valor que integren marcos ESG, al tiempo que apoyan la certificación de las zonas de materias primas y supervisan el cumplimiento de los contratos.



Añadió que los bancos deberían desarrollar productos de crédito verde junto con financiación inclusiva adaptada al sector agrícola. Por su parte, las grandes empresas y las empresas líderes deberían mantener vínculos estrechos mediante compromisos transparentes a largo plazo, al tiempo que mantienen mecanismos de diálogo y responsabilidad compartida.



En el marco del evento, también se celebró un seminario con múltiples partes interesadas titulado «Mejora del acceso a la financiación verde para empresas agrícolas que aplican criterios ESG».



Los participantes destacaron varios obstáculos clave para la promoción de la financiación verde en la agricultura, en particular la brecha entre la política y la práctica, el acceso limitado al capital para las cooperativas y las pequeñas empresas, y la necesidad de fortalecer los vínculos de la cadena de valor y la responsabilidad compartida en las prácticas ESG./.

VNA