Economía

Premier vietnamita insta a garantizar suministro de energía y combustibles en cualquier situación

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a garantizar que no haya escasez de energía ni de combustibles para la producción, el comercio y el consumo en ninguna circunstancia, durante una reunión efectuado este sábado con miembros permanentes del Gobierno sobre el tema.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a garantizar que no haya escasez de energía ni de combustibles para la producción, el comercio y el consumo en ninguna circunstancia, durante una reunión efectuado este sábado con miembros permanentes del Gobierno sobre el tema.

Ante un entorno internacional impredecible, subrayó la necesidad de resolver eficazmente los problemas inmediatos, al tiempo que se construyen soluciones estructurales y a largo plazo con un enfoque sereno, firme y flexible.

El jefe de Gobierno hizo hincapié en la necesidad de vincular la seguridad energética con la estabilidad macroeconómica, el orden social y la mejora del nivel de vida; servir al objetivo de crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y en los años siguientes; y fortalecer la gestión proactiva y el control de riesgos.

En este contexto, instó al Ministerio de Industria y Comercio a seguir de cerca la evolución del mercado, anticipar la oferta, la demanda y los precios para elaborar escenarios de respuesta adecuados, y garantizar un suministro estable a través de las empresas distribuidoras, evitando interrupciones.

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En la reunión. (Foto: VNA)

Asimismo, pidió una estrecha coordinación con el Ministerio de Finanzas y otros ministerios y sectores relevantes en la gestión de los precios de los combustibles bajo principios de transparencia y equilibrio de intereses entre el Estado, las empresas y los ciudadanos, además de acelerar el refuerzo de las reservas estratégicas y perfeccionar los mecanismos de uso en situaciones de emergencia.

El Ministerio de Finanzas, indicó, debe emplear de forma flexible herramientas fiscales, incluidos impuestos, tasas y gasto público, para estabilizar el mercado, controlar la inflación y apoyar la producción y los negocios, reforzando también la supervisión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Instruyó al Banco Estatal a facilitar el acceso a crédito y divisas para las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles. Paralelamente, los ministerios y sectores pertinentes deben trabajar activamente con socios internacionales para asegurar el suministro de materias primas y energéticas.

El Primer Ministro enfatizó la necesidad de intensificar la inspección y sancionar estrictamente prácticas como el acaparamiento, la especulación, el contrabando, el fraude comercial y el aprovechamiento indebido de políticas, con el fin de mantener la estabilidad del mercado y proteger a los consumidores.

Junto a las medidas inmediatas, se instó a promover el ahorro energético entre ciudadanos y empresas, priorizando el uso del transporte público, vehículos eléctricos y biocombustibles.

Asimismo, se considera esta coyuntura como una oportunidad para acelerar la transición energética, en línea con las orientaciones de desarrollo del país. Los grandes grupos energéticos deben garantizar la operación segura y eficiente de las refinerías, optimizando la producción para reforzar la oferta interna ante fluctuaciones externas.

El Primer Ministro también encargó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coordinar con los organismos pertinentes para orientar a los medios de comunicación a difundir información precisa y oportuna, contribuyendo a estabilizar la percepción pública y empresarial en un contexto de alta volatilidad energética.

Llamó a los ministerios, sectores y localidades a cumplir plenamente las directrices del Comité Central del Partido y el Buró Político sobre el desarrollo socioeconómico, la garantía de la seguridad y la defensa, esforzarse para superar las dificultades, persistir en la meta de crecimiento de dos dígitos en 2026 y años posteriores. /.

VNA
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