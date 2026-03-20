Economía

Aerolínea de Belarús Belavia inaugura la ruta Minsk – Nha Trang

La aerolínea de Belarús Belavia inauguró el 19 de marzo su primer vuelo regular entre Belarús y Vietnam, conectando Minsk con la ciudad vietnamita de Nha Trang, un importante avance en las relaciones bilaterales y los intercambios pueblo a pueblo.

El vuelo fue recibido con la ceremonia del arco de agua al aterrizar en el Aeropuerto de Cam Ranh. Foto: VOV
El vuelo fue recibido con la ceremonia del arco de agua al aterrizar en el Aeropuerto de Cam Ranh. Foto: VOV

Minsk (VNA) – La aerolínea de Belarús Belavia inauguró el 19 de marzo su primer vuelo regular entre Belarús y Vietnam, conectando Minsk con la ciudad vietnamita de Nha Trang, un importante avance en las relaciones bilaterales y los intercambios pueblo a pueblo.

Los pasajeros del vuelo inaugural Minsk – Nha Trang fueron recibidos en el Aeropuerto Nacional de Minsk con una presentación de danza tradicional vietnamita a cargo de la comunidad local, además de obsequios conmemorativos de este hito, alcanzado tras la elevación de las relaciones entre Vietnam y Belarús a la categoría de Asociación Estratégica en mayo de 2025.

El vuelo partió de Minsk a las 00:30 (hora local) del 20 de marzo y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh. El vuelo inaugural registró una ocupación completa, con los 270 asientos ocupados.

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Los primeros pasajeros del vuelo Minsk-Nha Trang (Foto: VNA)


Según Vladimir Barkun, subdirector general de Marketing y Actividad Económica Exterior de Belavia, esta ruta es la más larga de la red de la aerolínea, con una distancia aproximada de 9.300 km y una duración estimada de vuelo de unas 11 horas.

Por su parte, el embajador de Vietnam en Belarús, Nguyen Van Trung, declaró en su discurso que esta iniciativa busca materializar los acuerdos de alto nivel alcanzados durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Belarús en mayo de 2025, cuando ambos países elevaron sus relaciones a la categoría de Asociación Estratégica. El servicio satisfará la demanda de turistas, viajeros de negocios y la comunidad vietnamita residente y estudiante en Belarús, al tiempo que abrirá las puertas a un mayor intercambio entre sus pueblos.

Describió a Belarús como un amigo de larga data de Vietnam, y ambas partes están dispuestas a explorar nuevas áreas de cooperación.

Sobre las perspectivas futuras, el secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús, Ruslan Varankov, indicó que Belarús contempla la puesta en marcha de una planta de ensamblaje de tractores en Vietnam, además de proyectos de infraestructura que utilizarán equipos bielorrusos. La cooperación en logística y turismo también presenta un gran potencial.

En el contexto geopolítico actual, Vietnam se destaca como un destino atractivo para los viajeros bielorrusos. Una mejor conectividad aérea, afirmó, no solo acerca a sus ciudadanos, sino que también abre prometedoras oportunidades de negocio.

La ruta estaba programada originalmente para el 31 de marzo, pero se adelantó debido a la gran demanda de las agencias de viajes.

Belavia utilizará aviones Airbus A330-200 de fuselaje ancho con capacidad para 281 pasajeros en este servicio. El vuelo inaugural lució una librea especial conmemorativa del 30.º aniversario de la aerolínea.

El próximo vuelo de ida y vuelta a Nha Trang está programado para el 27 de marzo. A partir del 31 de marzo, los servicios operarán tres veces por semana: los martes, jueves y sábados./.

VNA
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