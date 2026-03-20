Vietnam e Italia profundizan la diplomacia económica para impulsar el comercio y la inversión

Roma (VNA) – El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung llamó a reforzar la diplomacia económica para seguir impulsando los vínculos comerciales y de inversión entre Vietnam e Italia, al tiempo que instó a Roma a respaldar la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Unión Europea - Vietnam (EVIPA) por parte de los Estados miembros restantes de la Unión Europea.



Durante un encuentro celebrado en Roma el 19 de marzo con el ministro italiano de Empresas y Made in Italy, Adolfo Urso, Nguyen Chi Dung valoró los esfuerzos de Italia por promover el desarrollo industrial, apoyar a las empresas y fomentar la innovación para elevar la competitividad nacional.



Asimismo, destacó la determinación de Vietnam de reformar su modelo de crecimiento, acelerar las reformas institucionales y priorizar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave, con el objetivo de mantener un crecimiento dinámico y cumplir sus metas de desarrollo a largo plazo.



El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung en reunión con el grupo Leonardo. (Foto: VNA)



Animó a las empresas italianas a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en sectores con alto potencial como la manufactura, la alta tecnología, la infraestructura industrial, la innovación y las energías limpias.



También abogó por fortalecer la cooperación comercial y aprovechar de manera más eficaz el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA), así como intensificar el intercambio de conocimientos en manufactura, industrias auxiliares y producción inteligente, incluyendo el desarrollo de programas de apoyo a proveedores para facilitar la integración de empresas vietnamitas en las cadenas de valor italianas.



Al subrayar el papel de la innovación, propuso estrechar los vínculos entre centros de innovación, instituciones de investigación, universidades y ecosistemas de startups, además de ampliar la cooperación en I+D, propiedad intelectual y transferencia tecnológica, con énfasis inicial en sectores estratégicos para Vietnam.



Por su parte, Urso manifestó su firme respaldo a las propuestas vietnamitas para convertir a Italia en una puerta de entrada de las exportaciones de Vietnam hacia Europa, y acogió positivamente una mayor inversión vietnamita en su país, destacando la confianza de las empresas italianas en el entorno de negocios vietnamita.



Ambas partes coincidieron en acelerar los preparativos para la firma de nuevos acuerdos de cooperación en diversos sectores emergentes.



Con anterioridad, Nguyen Chi Dung sostuvo un encuentro con Stefano Pontecorvo, presidente de Leonardo, uno de los principales grupos aeroespaciales y de defensa de Europa, en el que valoró el memorando de entendimiento firmado con el Centro Nacional de Innovación de Vietnam como base para futuras colaboraciones.



El vicepremier instó a Leonardo a ampliar su presencia en Vietnam mediante mayores inversiones, su participación en industrias de alta tecnología y la posible creación de un centro de I+D en el polo de innovación de Hoa Lac. Asimismo, alentó al grupo a conectar a sus socios globales con Vietnam, contribuir al desarrollo de recursos humanos y apoyar a las empresas locales en la mejora de sus capacidades tecnológicas y su inserción en las cadenas de suministro globales.



El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung en reunión con el personal del cuerpo diplomático de Vietnam en Italia. (Foto: VNA)



El Gobierno vietnamita, afirmó, está dispuesto a facilitar una cooperación a largo plazo, eficaz y sostenible con socios italianos, incluido Leonardo.



Por su parte, Pontecorvo señaló que las orientaciones de Vietnam coinciden plenamente con la estrategia de desarrollo de Leonardo, especialmente en su transición hacia inversiones de mayor calidad basadas en la innovación.



En el marco de la visita, Nguyen Chi Dung también se reunió con el personal de la Embajada de Vietnam en Italia, a quienes instó a reforzar la coordinación en todos los niveles para seguir ampliando el comercio y la inversión bilaterales. Asimismo, pidió a la misión diplomática continuar desempeñando su papel de puente entre el Partido, el Estado y la comunidad vietnamita, movilizando recursos en el exterior y atendiendo las necesidades de sus ciudadanos./.