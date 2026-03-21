Vietnam e Italia intensifican conexión empresarial

Roma (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Italia, el 20 de marzo (hora local), en la ciudad de Milán, al norte del país, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Chi Dung sostuvo un encuentro con Veronica Squinzi, vicepresidenta de la Asociación Industrial Assolombarda.



El viceprimer ministro propuso intensificar la conexión entre las empresas de Vietnam e Italia, y planteó la posibilidad de desarrollar clústeres sectoriales en la cooperación económica bilateral, con el objetivo de construir cadenas de valor basadas en el principio de compartir, colaborar y complementarse mutuamente, con el acompañamiento y apoyo de los gobiernos de ambos países.



Veronica Squinzi señaló que la asociación cuenta actualmente con alrededor de 7.000 empresas miembros, activas en sectores como la manufactura, los servicios, la ciencia y tecnología y la innovación. Assolombarda actúa como puente entre la comunidad empresarial y el Gobierno, las autoridades locales y las organizaciones socioeconómicas, brindando apoyo a sus miembros en políticas, gestión empresarial, innovación tecnológica y expansión internacional.



Asimismo, como dirigente de una empresa que invierte en Vietnam desde 2005, expresó su comprensión, impresión y satisfacción por las reformas y avances del país indochino en el entorno empresarial, la atracción de inversiones y el desarrollo económico en general, así como por sus prometedoras perspectivas de crecimiento.



Tras escuchar las intervenciones de Squinzi y de los miembros de la asociación sobre las actividades de Assolombarda y el papel clave de las pequeñas y medianas empresas en la economía italiana, Chi Dung subrayó que Vietnam concede gran importancia y desea fortalecer aún más la cooperación con Italia, uno de sus socios estratégicos más relevantes en Europa.



El viceprimer ministro informó que Vietnam está impulsando la reestructuración económica, la renovación del modelo de crecimiento y el desarrollo equilibrado y eficiente de los distintos sectores económicos; e identifica la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para un desarrollo rápido y sostenible.



Según el viceprimer ministro, ha llegado el momento de que las empresas italianas se expandan al exterior para diversificar sus cadenas de suministro, y Vietnam se presenta como un destino propicio para la cooperación empresarial bilateral.



Mientras que Italia cuenta con tecnologías clave, de alta gama y experiencia en gestión, Vietnam dispone de ventajas en recursos naturales, infraestructura y capital humano. Ambas partes pueden establecer empresas conjuntas y cooperar en sectores como la industria manufacturera y la agricultura de alto valor, promoviendo así la transferencia tecnológica, señaló.



En particular, destacó que, dado el creciente interés de las empresas italianas por el mercado vietnamita, ambas partes pueden estudiar mecanismos para facilitar una inversión estructurada y favorable, incluyendo la posibilidad de establecer parques industriales italianos en Vietnam.



Por su parte, Veronica Squinzi expresó su confianza en que, sobre la base de las buenas relaciones bilaterales y las políticas de incentivo del Gobierno vietnamita, ambas partes podrán fortalecer la cooperación económica, la conexión empresarial y la transferencia tecnológica. Assolombarda se comprometió a seguir promoviendo activamente las relaciones empresariales entre ambos países.



Ese mismo día, durante una reunión con el banco Intesa Sanpaolo en Milán, el viceprimer ministro afirmó que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las instituciones financieras internacionales, incluido Intesa Sanpaolo, amplíen su cooperación y participen más profundamente en el desarrollo económico del país.



Destacó que la asociación estratégica entre Vietnam e Italia continúa desarrollándose de manera positiva en todos los ámbitos, con la cooperación económica, comercial y de inversión como eje central. Vietnam se mantiene como el principal socio comercial de Italia en la ASEAN, mientras que Italia figura entre los cinco principales socios comerciales de Vietnam en la Unión Europea.



Expresó su deseo de que Intesa Sanpaolo, con su fortaleza financiera, experiencia internacional y amplia red empresarial europea, considere a Vietnam un socio clave en el Sudeste Asiático.



Asimismo, pidió que el grupo italiano refuerce la cooperación mediante acciones como promover los esfuerzos de Vietnam en la atracción de inversiones, apoyar a empresas vietnamitas en el acceso a capital internacional, especialmente para innovación, transformación digital y desarrollo sostenible, establecer una oficina de representación con miras a una sede regional en el centro financiero internacional de Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh o Da Nang), participar en nuevos modelos económicos, y asesorar y financiar proyectos de infraestructura y energía limpia.



Por su parte, Paola Angeletti, directora de Sostenibilidad de Intesa Sanpaolo, para consideró que las transformaciones en Vietnam son coherentes con la estrategia del banco y expresó su expectativa de ampliar la cooperación y las actividades del grupo en el país, acompañando su desarrollo rápido y sostenible./.

VNA