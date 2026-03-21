Economía

Vietnam y Rusia elevan la cooperación comercial

La visita del primer ministro Pham Minh Chinh a Rusia refuerza la cooperación comercial y energética entre ambos países, con nuevas oportunidades en tecnología, industria y energías renovables.

Textiles y las prendas de vestir son uno de los principales productos de exportación de Vietnam a Rusia (Fuente: VNA)
Textiles y las prendas de vestir son uno de los principales productos de exportación de Vietnam a Rusia (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La próxima visita oficial a Rusia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se considera un impulso clave para llevar la cooperación comercial bilateral a un nivel superior.

Sobre la base de una relación de amistad tradicional que se remonta a 1950, la cooperación entre Vietnam y Rusia se ha consolidado de manera constante, especialmente tras su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2012 y la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).

Según el Departamento de Desarrollo de Mercado Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, Rusia sigue siendo un socio económico importante para Vietnam, particularmente en los sectores industrial y energético.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 4,77 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior. De esta cifra, las exportaciones vietnamitas se situaron en casi 2,26 mil millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 2,51 mil millones. Entre los principales productos exportados destacan textiles, café, productos pesqueros, calzado y maquinaria; en tanto que las importaciones se concentran en carbón, fertilizantes y materias primas para la producción.

Aunque en los dos primeros meses de 2026 el intercambio alcanzó los 700 millones de dólares, con una ligera caída del 5,1%, la tendencia a largo plazo se mantiene estable.

En materia de inversión, Rusia cuenta con 213 proyectos en Vietnam, con un capital cercano a los 996 millones de dólares, mientras que Vietnam dispone de 18 proyectos en Rusia por un valor aproximado de 1,64 mil millones, enfocados en minería, industria y bienes raíces.

Ambas partes también impulsan la cooperación en múltiples sectores industriales, como la industria automotriz, la ingeniería electromecánica y los equipos de energías renovables, la industria química, la metalurgia, la electrónica y radiotecnia, la tecnología digital, así como la ingeniería ferroviaria.

La cooperación energética, en particular en petróleo y gas, está evolucionando desde la explotación tradicional hacia ámbitos de alta tecnología como el gas natural licuado (GNL), las energías renovables, la producción de combustibles y la modernización de infraestructuras. En particular, la energía eólica marina se perfila como una vía prometedora, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 6 GW para 2030.

Mientras Vietnam cuenta con ventajas en recursos naturales y una creciente necesidad de transición energética, Rusia dispone de fortalezas en tecnología y experiencia en sectores fundamentales. Esta complementariedad abre oportunidades para profundizar la cooperación, especialmente en tecnologías de cimentación flotante, redes eléctricas inteligentes y sistemas modernos de transmisión.

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Café es uno de los principales productos de exportación de Vietnam a Rusia (Fuente: VNA)



No obstante, para aprovechar plenamente este potencial, es necesario superar cuellos de botella en infraestructura, tecnología y logística, así como intensificar la transferencia tecnológica y la cooperación en investigación.

El Ministerio de Industria y Comercio señaló que continuará perfeccionando los mecanismos de cooperación, aprovechando eficazmente el Tratado de Libre Comercio (TLC) Vietnam–UEE, y promoviendo modelos flexibles de empresas conjuntas, al tiempo que se refuerzan los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países.

Se prevé organizar de forma periódica foros de comercio e inversión, actividades de promoción, ferias y exposiciones para ampliar los canales de cooperación.

Paralelamente, intensificará la promoción de sus productos y su marca nacional en Rusia, apoyando a las empresas en el acceso a sistemas de distribución y comercio electrónico; además de mejorar la capacidad de previsión, alerta temprana y difusión de normativas del mercado.

Con una sólida base de relaciones, una alta complementariedad entre ambas economías y medidas de impulso coordinadas, se espera que la cooperación comercial entre Vietnam y Rusia continúe ampliando su potencial y desarrollándose de manera sostenible en el futuro próximo./.

VNA
#Rusia #Pham Minh Chinh
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