Primer ministro de Vietnam dialoga con empresas japonesas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy un diálogo con empresas japonesas, con la participación del embajador japonés Ito Naoki, líderes de diversos ministerios, sectores y localidades, así como representantes de asociaciones y grandes corporaciones.



En sus palabras, Minh Chinh destacó que el encuentro refleja la importancia que el Gobierno de Vietnam concede a la cooperación bilateral con Japón y al papel de la comunidad empresarial japonesa en el desarrollo económico de ambos países.





El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en el evento. (Foto: VNA)

Reafirmó el espíritu de “solidaridad – cooperación – escucha – acción” y pidió a los ministerios y sectores relevantes atender con urgencia las propuestas de las empresas, con determinación y sin perder oportunidades.



Al evaluar las relaciones bilaterales, señaló que la cooperación en economía, comercio e inversión sigue siendo un pilar clave y un punto destacado, con Japón como el mayor socio en asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y mano de obra, el tercero en inversión, y el cuarto en comercio y turismo.



El Gobierno vietnamita valora altamente las contribuciones prácticas de las empresas japonesas al desarrollo del país y las relaciones de amistad bilaterales, aseveró.



De cara al futuro, el Primer Ministro deseó que las empresas japonesas apoyen al país en el acceso a flujos de inversión en proceso de relocalización, así como a financiamiento verde y sostenible como la iniciativa “Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero” (AZEC), además de recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, y fondos de AOD para proyectos de infraestructura clave, como la construcción de la línea 2 del metro de Hanoi.



Sugirió que las mismas intensifiquen la inversión en sectores prioritarios como la economía digital y verde, la alta tecnología, los semiconductores, las nuevas energías, las finanzas verdes, la salud y la agricultura de alta tecnología.





Las empresas japonesas participan en el diálogo. (Foto: VNA)

Asimismo, abogó por fortalecer la cooperación en cadenas de suministro, industrias de apoyo y formación de recursos humanos de alta calidad.



También llamó a acelerar la implementación de proyectos clave y resolver obstáculos pendientes, incluido el proyecto de la refinería de Nghi Son, además de apoyar a las empresas vietnamitas para integrarse más profundamente en las cadenas globales de valor.



Afirmó que el Gobierno vietnamita se comprometió a garantizar “tres garantías” (el papel del sector de inversión extranjera, los derechos de los inversores y la estabilidad política y social) y promover “tres acompañamientos” (escuchar juntos, desarrollarse juntos y compartir beneficios), con el fin de crear un entorno de inversión favorable, transparente y sostenible.



Durante el diálogo, la parte japonesa valoró positivamente los esfuerzos de reforma de Vietnam y expresó su interés en ampliar la cooperación en sectores de alto valor añadido.



Wakabayashi Koichi, presidente de la Asociación de Empresas Japonesas en Vietnam, indicó que Vietnam sigue siendo un destino atractivo gracias a la mejora del entorno de inversión, el crecimiento estable y su potencial a largo plazo.



Los datos confirman que en 2025, la economía de Vietnam alcanzó aproximadamente 514 mil millones de dólares; la inversión extranjera directa acumulada llegó a unos 530 mil millones; y el comercio totalizó 930 mil millones.



Actualmente, Japón cuenta con más de 5.600 proyectos en Vietnam, con una inversión cercana a los 80 mil millones de dólares, y un comercio bilateral que supera los 51,43 mil millones.



Actualmente, más de 600.000 vietnamitas viven y trabajan en Japón, una cifra que se ha multiplicado por ocho en los últimos diez años; de ellos, más de 64.600 vietnamitas llegaron a trabajar en Japón solo en 2025./.