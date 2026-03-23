Vietnam despliega medidas urgentes para contener alza de precios en mercado minorista

Hanoi (VNA)- Ante la presión por el aumento de los costos de los insumos, que afecta las ventas minoristas, los organismos vietnamitas pertinentes se han enfrascado en desplegar soluciones urgentes para estabilizar los precios del mercado.



En una reunión organizada recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio, el representante de una gran cadena minorista informó que entre el 70% y el 80% de sus proveedores han enviado solicitudes de ajuste de precios, un nivel nunca visto en muchos años. La causa principal radica en el fuerte incremento de los costos de insumos como los combustibles, las materias primas y la logística, sumado al impacto de las fluctuaciones en la cadena de suministro global y las tensiones geopolíticas.



En este contexto, los minoristas deben negociar intensamente para limitar la magnitud de los aumentos; sin embargo, el margen para "congelar precios" es cada vez más estrecho, e incluso algunos proveedores han suspendido temporalmente las entregas a la espera de los reajustes. De persistir esta tendencia, los precios minoristas de muchos grupos de productos podrían aumentar entre un 5% y un 20% en el tiempo venidero.



La "ola de precios" también se extiende a los mercados tradicionales. En Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, los precios de muchos productos alimenticios, verduras y servicios de restauración han mostrado una tendencia al alza. El precio de la carne de cerdo subió unos 30.000 dongs/kg (un dólar equivale a unos 26.000 dongs), diversos tipos de verduras incrementaron entre 3.000 y 5.000 dongs/kg, mientras que las frutas y los alimentos frescos subieron entre 5.000 y 10.000 dongs/kg según el tipo. El costo de los servicios de comida popular también aumentó entre 3.000 y 10.000 dongs por plato o bebida.



Ante esta presión, el Ministerio de Industria y Comercio y las autoridades locales desplegaron múltiples soluciones para dar estabilidad al mercado, enfatizando que el riesgo no es solo el aumento de precios, sino también el peligro de interrupciones en el suministro. Las soluciones centrales incluyen el seguimiento cercano de la oferta y la demanda, el apoyo a la conexión logística, el comercio electrónico y el mantenimiento de programas de estabilización del mercado.

En un supermercado de la cadena GO! en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)





En Ciudad Ho Chi Minh, los organismos reguladores continúan implementando los programas de estabilización, apoyando a las empresas en la promoción comercial y compartiendo costos para prolongar el tiempo de mantenimiento de los precios. Por parte de los productores, la empresa de alimentos Vinh Thanh Dat se comprometió a mantener estable el precio de los huevos a pesar del aumento en los costos de producción.



Las cadenas minoristas también implementan proactivamente programas de "bloqueo de precios", grandes promociones y el fortalecimiento del abastecimiento de productos nacionales. Saigon Co.op aplica descuentos de hasta el 50% en aproximadamente 1.000 productos esenciales; MM Mega Market ha "sellado" el precio de unos 300 artículos; y la cadena GO! lleva a cabo muchos programas de rebajas en alimentos frescos, productos nutricionales y bienes de consumo.



Se espera que estas soluciones coordinadas entre las autoridades funcionales y las empresas contribuyan a estabilizar el nivel general de precios, garantizar el suministro y mantener el poder adquisitivo del mercado en un contexto de alta volatilidad./.