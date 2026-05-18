Resolución 68 impulsa cambios concretos y profundos en el sector privado, según experta

Vientiane (VNA) – Expertos, académicos y vietnamitas residentes en el extranjero han valorado positivamente la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector privado, destacando que, tras un año de implementación, la normativa ha generado mejoras tangibles y un fuerte impulso para el entorno empresarial.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Laos, Pham Thi Minh Huong, miembro del Comité Permanente de la Asociación General del Pueblo Vietnamita en Laos y vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Extranjero (BAOOV), afirmó que la resolución ha producido cambios claros, sustanciales y de amplio alcance en la práctica.



Según explicó, la confianza del mercado se ha fortalecido significativamente y el número de nuevas empresas ha aumentado de manera notable desde la entrada en vigor de la resolución, reflejando un renovado espíritu emprendedor y mayores aspiraciones de generación de riqueza.



Asimismo, las oportunas políticas de alivio fiscal dirigidas a empresas, particulares y negocios familiares han reforzado aún más la confianza, alentando a más personas a iniciar o expandir sus actividades comerciales.



Añadió que la implementación de la resolución ha contribuido a dinamizar el ecosistema de startups, impulsando la transformación de numerosos negocios familiares en empresas formales y fomentando la innovación en toda la economía.



Destacó también que los esfuerzos para simplificar el aparato administrativo, desde el nivel central hasta el local, junto con la aplicación del modelo de administración local de dos niveles a partir del 1 de julio de 2025, han ayudado a eliminar obstáculos para las empresas. Las medidas destinadas a reducir y simplificar los procedimientos administrativos, descentralizar la toma de decisiones, promover la transformación digital y desarrollar los mercados de capitales han permitido disminuir considerablemente el tiempo de tramitación y los costos de cumplimiento normativo.



Estos cambios, subrayó, han facilitado el acceso de las empresas a recursos esenciales como financiación, terrenos, mano de obra cualificada y tecnología. Según apuntó, estas mejoras son percibidas claramente tanto por las compañías nacionales como por los inversionistas vietnamitas residentes en el extranjero que mantienen vínculos con Vietnam.



Añadió que el Gobierno ha adoptado medidas concretas para convertir la visión de la resolución en acciones reales, especialmente mediante el estímulo a la participación del sector privado en grandes proyectos nacionales de infraestructura, áreas anteriormente dominadas por empresas estatales o extranjeras. El aumento de la presencia privada en proyectos aeroportuarios, portuarios, ferroviarios y sistemas de metro está abriendo un amplio espacio de desarrollo y reforzando el papel creciente del sector privado en la economía nacional.



A su juicio, estos avances están mejorando la posición internacional de Vietnam y fortaleciendo la confianza de la comunidad empresarial vietnamita en el extranjero. También señaló que un entorno político más transparente, coherente y favorable incentivará a los vietnamitas residentes fuera del país a profundizar sus inversiones y contribuir más activamente al desarrollo nacional.



No obstante, advirtió que la implementación de la resolución aún requiere tiempo para garantizar coherencia y profundidad en todos los niveles, especialmente en las administraciones locales. Expresó además su esperanza de que la aplicación de la normativa se lleve a cabo de manera más sincronizada y efectiva en el futuro cercano, permitiendo a las empresas percibir beneficios más sostenidos y concretos.



Asimismo, subrayó la necesidad de seguir perfeccionando las instituciones para garantizar estabilidad, transparencia y previsibilidad, creando así condiciones favorables para que las empresas desarrollen estrategias a largo plazo. También consideró necesario fortalecer los mecanismos de apoyo para facilitar el acceso de las empresas privadas a recursos clave, especialmente en ámbitos emergentes como la transformación digital, la economía verde y la innovación.



En relación con las comunidades vietnamitas en el extranjero, incluidas las radicadas en Laos, Pham Thi Minh Huong abogó por políticas más orientadas a fortalecer la conectividad, con el fin de facilitar una mayor participación en inversiones, transferencia tecnológica y expansión de mercados. Añadió que mecanismos de apoyo flexibles, vínculos efectivos y un marco jurídico favorable serán factores decisivos para atraer recursos financieros e intelectuales procedentes del exterior./.

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