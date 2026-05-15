Vietnam revela el ranking de competitividad provincial y el panorama del sector privado en 2025

Hanoi (VNA) - La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) presentó hoy el Informe sobre la Economía Privada de Vietnam 2025 y el Índice de Competitividad Provincial 2025 (PCI 2025), documentos que reflejan tanto los avances como los desafíos del sector privado en un momento clave para las reformas económicas del país.



Después de 21 años de aplicación continua, el PCI incorpora este año su versión 2.0, integrada por nueve subíndices y 98 indicadores. La edición de 2025 también marca el debut del Índice de Eficiencia de la Economía Privada (BPI), concebido para medir el desempeño real del sector privado y su capacidad de innovación.



La publicación del informe coincide con una etapa de profundas transformaciones en Vietnam, que aspira a alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto de dos dígitos a partir de 2026, junto con la reorganización administrativa del país y la implementación de la Resolución 68-NQ/TW, la cual reconoce al sector privado como uno de los motores fundamentales de la economía nacional.



La encuesta realizada por la VCCI reunió datos de tres mil 546 empresas privadas nacionales, 586 compañías de inversión extranjera directa (IED) y mil un hogares de negocios en las 34 provincias y ciudades del país. Según la organización, se trata de una de las investigaciones más amplias y exhaustivas sobre la economía privada vietnamita en los últimos años.



A diferencia de ediciones anteriores, la VCCI decidió este año sustituir la clasificación tradicional del PCI por seis grupos de calidad de gestión, una metodología alineada con las nuevas condiciones administrativas y las prácticas internacionales. La puntuación media nacional alcanzó 63,90 puntos sobre 100, lo que evidencia la continuidad del proceso de reformas.



Las localidades reconocidas por su sobresaliente desempeño fueron Bac Ninh, Da Nang, Hai Phong, Phu Tho y Quang Ninh. Bac Ninh lideró en los indicadores de gobierno facilitador y costos de cumplimiento administrativo; Da Nang encabezó el acceso al mercado; Hai Phong destacó al situar siete de sus nueve subíndices entre los diez mejores del país; Phu Tho sobresalió en acceso a recursos y Quang Ninh mantuvo posiciones de liderazgo en competencia equitativa y gobierno facilitador.



Durante la ceremonia, el presidente de la VCCI, Ho Sy Hung, afirmó que el sector privado vietnamita ha dejado atrás la etapa defensiva y se encuentra preparado para una nueva fase de expansión. En 2025, el número de empresas de nueva creación alcanzó un récord de 297 mil 500, un incremento interanual del 27,4%, mientras que el 85,7% de las compañías mantuvo o amplió sus operaciones, reflejo de una recuperación sostenida de la confianza empresarial.



Sin embargo, el informe también advierte sobre importantes obstáculos. El 60,2% de las empresas señaló dificultades para encontrar clientes, el nivel más alto registrado en los últimos cinco años. Asimismo, el 75,5% indicó que no puede acceder a créditos sin garantías patrimoniales, mientras que apenas entre el 6% y el 8% logra prever cambios en las políticas públicas.



La situación resulta especialmente compleja para los hogares de negocios, considerados una red esencial de sustento para millones de familias vietnamitas. Según el informe, el 81,5% de estos hogares registró una caída de ingresos durante el último año.



Para la VCCI, estas cifras no deben interpretarse con pesimismo, sino como una base de datos clave para que las autoridades identifiquen con precisión los principales cuellos de botella y adopten soluciones más efectivas. La entidad subrayó que persiste una amplia brecha entre el diseño de políticas a nivel central y su implementación en las localidades, por lo que considera imprescindible avanzar desde una visión meramente administrativa hacia un modelo de acompañamiento y creación de competitividad para las empresas.



Al analizar los resultados del PCI 2025, el secretario general adjunto de la VCCI, Dau Anh Tuan, destacó las diferencias entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, los dos mayores polos económicos del país. Hanoi obtuvo altas puntuaciones en acceso a recursos y políticas de apoyo empresarial, aunque mostró debilidades en competencia equitativa. Ciudad Ho Chi Minh, por su parte, registró resultados más equilibrados, sobresaliendo precisamente en competencia equitativa y acceso a recursos.



El recién estrenado Índice de Eficiencia de la Economía Privada (BPI), integrado por 23 indicadores relacionados con el desarrollo empresarial y la innovación, situó a Ciudad Ho Chi Minh en el primer lugar con 5,67 puntos, seguida de Hanoi con 5,41 y Quang Ninh con 5,33. La media nacional fue de 4,20 puntos.



El informe también pone de relieve las limitaciones de la capacidad innovadora del empresariado vietnamita. Apenas el 8,8% de las empresas desarrolla actividades de innovación de productos, una proporción considerablemente inferior a la registrada en países vecinos como Malasia y Tailandia./.