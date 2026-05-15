Huertos de lichi se convierten en atractivo turístico en Bac Ninh

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- Con el objetivo de vincular la promoción del lichi con el desarrollo del turismo agrícola, el Departamento de Cultivo y Protección Vegetal de la provincia norteña vietnamita Bac Ninh ha seleccionado 36 “huertos de lichi destacados” para actividades de visita y experiencias durante la temporada 2026.



Estos huertos abarcan una superficie total de 36,1 hectáreas, con una producción estimada de 315,9 toneladas, y han sido elegidos entre 143 previamente reconocidos por cumplir criterios de producción segura, paisaje, accesibilidad y condiciones para recibir visitantes.



Los huertos se distribuyen en ocho comunas y barrios clave de cultivo, como Tan Son, Phuong Son, Son Hai, Kien Lao, Luc Ngan, Phuc Hoa, Chu y Nam Duong. Entre ellos, Phuc Hoa concentra el mayor número con nueve huertos en 6,8 hectáreas, seguido de Phuong Son con cinco huertos que abarcan unas 6 hectáreas.



Según el sector turístico local, estos huertos no solo cumplen estándares como VietGAP, GlobalGAP u orgánicos, sino que también reúnen condiciones para organizar experiencias turísticas: conexión con rutas, superficies adecuadas, accesos convenientes, estacionamientos, señalización, así como la capacidad de los propietarios para presentar la historia, cultura y técnicas de cultivo, garantizando al mismo tiempo la higiene ambiental.



Las variedades de lichi destinadas al turismo son diversas. Gracias a la trazabilidad mediante códigos de zonas de cultivo y procesos productivos seguros, los visitantes pueden recorrer los huertos, tomar fotografías, cosechar directamente, degustar y adquirir productos en el lugar.



La selección de huertos para el turismo materializa la estrategia de vincular la agricultura con los servicios, contribuyendo a explotar el potencial del ecoturismo y a aumentar el valor económico por unidad de superficie cultivada. Los agricultores están transitando gradualmente de la simple venta de productos agrícolas a la oferta de servicios de experiencia.



Durante la temporada de lichi de este año, las localidades desarrollarán itinerarios turísticos que conecten los huertos con destinos destacados como Tay Yen Tu, pagoda Vinh Nghiem y pueblo de pinturas Dong Ho, creando productos turísticos estacionales distintivos.



Asimismo, se alienta a los propietarios a preparar infraestructuras para recibir visitantes, establecer puntos de check-in, áreas de descanso, y promocionar productos OCOP y especialidades locales, garantizando la seguridad alimentaria, el orden público y la fluidez del tráfico.



En el futuro, las autoridades continuarán apoyando la mejora de infraestructuras y la promoción en plataformas digitales para atraer más turistas.



En 2026, la superficie total de cultivo de lichi en la provincia alcanza aproximadamente 29.800 hectáreas, con una producción estimada de 95.068 toneladas, de las cuales 8.200 hectáreas corresponden a la cosecha temprana y 21.600 hectáreas a la temporada principal.



La incorporación de estos 36 huertos al turismo se perfila como un elemento destacado de la temporada, contribuyendo a impulsar el consumo, aumentar los ingresos de los agricultores y consolidar un producto turístico agrícola característico de Bac Ninh./.

VNA