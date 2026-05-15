Vietnam afianza su liderazgo como principal proveedor de arroz de Filipinas en 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam consolidó su posición como el principal exportador de arroz hacia Filipinas durante los primeros cuatro meses de 2026, tras suministrar 1,46 millones de toneladas, equivalentes a más del 86% del total de las importaciones filipinas de este cereal.



El incremento de las compras responde a la elevada demanda interna en Filipinas, donde el Gobierno busca garantizar la seguridad alimentaria ante la caída de la producción nacional, el aumento de los costos de los fertilizantes y las graves afectaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño. Estos factores llevaron al país archipelágico a importar 1,68 millones de toneladas de arroz entre enero y abril, un 18% más que en el mismo período del año anterior.



Además del predominio vietnamita, Filipinas también recurrió a proveedores tradicionales del Sudeste Asiático, como Tailandia, Myanmar y Camboya, con el propósito de diversificar sus fuentes de abastecimiento.



En paralelo, el Departamento de Agricultura filipino formalizó un acuerdo estratégico con Vietnam para importar 1,5 millones de toneladas adicionales de arroz hasta finales del próximo año, como parte de sus esfuerzos para reforzar la seguridad alimentaria a largo plazo.

El secretario de Agricultura de Filipinas, Francisco Tiu Laurel, afirmó que mantener un flujo constante de importaciones resulta esencial para compensar la escasez de oferta interna y contener la presión sobre los precios minoristas.



La estabilización del mercado del arroz se ha convertido en una prioridad para Filipinas, debido a que este producto figura actualmente como el principal impulsor de la inflación del país, que alcanzó el 7,2% en abril de 2026, el nivel más alto de los últimos tres años. En particular, los precios del arroz registraron un incremento del 13,7%, elevando significativamente el gasto de los hogares filipinos.

Frente a este escenario, las autoridades estudian medidas de protección al consumidor, incluida la posible fijación de un precio máximo de 50 pesos filipinos, equivalentes a unos 0,9 dólares, por kilogramo de arroz importado, con el fin de evitar aumentos excesivos en el mercado.



Al mismo tiempo, el Gobierno busca proteger a los productores locales ante una eventual caída de los precios agrícolas. Por ello, el Departamento de Agricultura evalúa limitar las importaciones de arroz a entre 150 mil y 200 mil toneladas mensuales durante la temporada de cosecha, que se extiende de junio a octubre.



La medida pretende evitar una sobreoferta que afecte la rentabilidad de los agricultores filipinos, sin comprometer el abastecimiento de alimentos básicos para la población.



En su estrategia para garantizar suministros estables y asequibles, Filipinas no solo refuerza sus vínculos comerciales con sus socios regionales, sino que también explora ampliar las importaciones de arroz desde países como India y Pakistán./.

VNA