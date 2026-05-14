Indonesia registra las mayores reservas de arroz de su historia

Yakarta (VNA) – Las reservas nacionales de arroz de Indonesia alcanzaron alrededor de 5,3 millones de toneladas y se prevé que aumenten a 5,5 millones de toneladas a finales de este mes, informó el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman.



La cifra representa el nivel más alto de existencias de arroz en la historia de Indonesia, mientras el país intensifica las políticas destinadas a aumentar la producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.



El ministro afirmó que este logro refleja la eficacia de las políticas de producción agrícola implementadas bajo el gobierno del presidente Prabowo Subianto, en un contexto en que numerosos países enfrentan presiones sobre la seguridad alimentaria debido al cambio climático y las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales.



Asimismo, señaló que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agrícola aumentó del 0,67% al 5,7% durante la administración de Prabowo Subianto.



Por otra parte, citando datos de la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indicó que la producción nacional de arroz del país se sitúa en alrededor de 34,6 millones de toneladas, con un superávit de aproximadamente cuatro millones de toneladas.



Las autoridades indonesias señalaron que el país está priorizando el mantenimiento de un suministro estable de alimentos para contribuir al control de la inflación, reforzar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones./.

VNA