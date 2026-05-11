Indonesia revisa política de exención de visados para frenar redes internacionales de estafas

Yakarta (VNA) – La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Inmigración y Correcciones de Indonesia está considerando evaluar su política de exención de visados para ciertas naciones con el fin de evitar que el país archipiélago se convierta en un refugio seguro para operadores de estafas.

La medida surge tras la aparición de un fenómeno relacionado con varios ciudadanos extranjeros que ingresaron a Indonesia abusando de sus permisos de residencia para establecerse como estafadores, como se reveló recientemente con el arresto de 210 ciudadanos extranjeros en la ciudad de Batam, en las Islas Riau.

El director general de Inmigración, Hendarsam Marantoko, citado por medios locales, afirmó que ante este fenómeno la agencia estudiará medidas preventivas más estrictas contra ciertos países que tienden a convertirse en “fuentes” de perpetradores de estafas.

El arresto de ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades fraudulentas por parte de las autoridades migratorias ha ido en aumento.

Anteriormente, las autoridades de los distritos de Bogor y Sukabumi, en la provincia de Java Occidental, gestionaron casos relacionados con casi 30 ciudadanos extranjeros, incluidos sospechosos acusados de planear estafas románticas en línea.

Según Hendarsam, el paso más importante para anticiparse a este fenómeno es fortalecer las funciones de detección temprana e inteligencia, incluyendo la mejora de las capacidades del personal de inmigración desplegado en los puntos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos para realizar controles adecuados.

Añadió que, si todas estas medidas se implementan y aun así continúan ocurriendo incidentes similares, entonces será necesario evaluar la política de exención de visados como un esfuerzo preventivo para garantizar que Indonesia no sea utilizada por estafadores como un refugio seguro./.