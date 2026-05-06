Internacional

Primer ministro de Malasia ordena reducción de alquileres para apoyar a pequeños comerciantes

El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha instruido la reducción inmediata de las tarifas de alquiler de los locales pertenecientes a todas las agencias del Gobierno Federal, con el objetivo de aliviar los costes operativos de los pequeños comerciantes.

Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha instruido la reducción inmediata de las tarifas de alquiler de los locales pertenecientes a todas las agencias del Gobierno Federal, con el objetivo de aliviar los costes operativos de los pequeños comerciantes.

Esta medida, que entra en vigor este mismo mes de mayo, responde a los esfuerzos del Ejecutivo por asistir a los vendedores y comerciantes ambulantes afectados por la persistente crisis de suministro global, que ha generado presiones económicas significativas en el sector minorista.

La iniciativa fue acordada durante la reunión del Consejo de Acción Económica Nacional (MTEN) celebrada el 5 de mayo, tras considerar las quejas directas de pequeños comerciantes con los que el mandatario se reunió recientemente.

La disposición afecta principalmente a locales propiedad de entidades gubernamentales como el Consejo de Fideicomiso del Pueblo (MARA) y UDA Holdings Bhd. Anwar Ibrahim detalló que los pormenores de los nuevos cánones de arrendamiento serán anunciados próximamente, ajustándose a las particularidades de cada distrito.

Asimismo, el primer ministro instó a todas las autoridades locales del país a seguir el ejemplo de la Alcaldía de Kuala Lumpur (DBKL), que ya ha implementado rebajas similares en sus propiedades.

El jefe de Gobierno subrayó que, aunque los incrementos en los costes operativos pueden parecer menores de forma individual, su frecuencia semanal acaba teniendo un impacto acumulativo devastador para la viabilidad de los pequeños negocios, justificando así esta intervención estatal directa para proteger el tejido económico local./.

VNA
#Alquileres Malasia #Anwar Ibrahim #pequeños comerciantes #MARA #UDA Holdings #Consejo de Acción Económica Nacional (MTEN) #economía local 2026. Malasia
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam asume la presidencia del Comité de la ASEAN en Copenhague (Foto: VNA)

Vietnam asume la presidencia del Comité de la ASEAN en Copenhague

En una ceremonia cargada de simbolismo diplomático, la embajadora Nguyen Le Thanh recibió el mandato de manos de Tailandia, marcando el inicio de una gestión que busca capitalizar el nuevo estatus de Dinamarca como Socio de Diálogo Sectorial de la ASEAN y la reciente integración de Timor-Leste.

El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. (Foto: malaymail)

Malasia mantiene una diplomacia económica equilibrada para proteger el interés nacional

Su estrategia, definida como una "diplomacia económica equilibrada", busca proteger la soberanía nacional y la seguridad energética, garantizando que el país siga siendo un puerto seguro para la inversión extranjera directa (IED) en sectores críticos como los semiconductores y la Inteligencia Artificial.
Malasia, Anwar Ibrahim, diplomacia económica, centralidad de la ASEAN, seguridad energética,

Un auxiliar médico (vestido con pantalones y zapatos negros) traslada a un paciente en una camilla por el pasillo, una zona pública, del departamento de urgencias y traumatología del Hospital Raja Permaisuri Bainun, en Ipoh, Perak (Fuente: codeblue.galencentre.org)

Malasia aborda la escasez de médicos

El Gobierno de Malasia establece un grupo de trabajo para enfrentar la escasez de médicos y especialistas, con medidas de incentivos y retención de talento.

El ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, representante permanente adjunto de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas. (Fuente: VNA)

Vietnam reafirma apoyo a Palestina y a la paz en Oriente Medio

Vietnam expresa su preocupación por la compleja situación en muchos puntos conflictivos de Oriente Medio y se opone a los ataques militares contra Estados soberanos, especialmente aquellos que han declarado no estar involucrados en las controversias.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón consolidan lazos en medio de desafíos globales

Vietnam concede gran importancia a la asociación estratégica integral, cada vez más estrecha y eficaz, con Japón, así como la estrecha y fundamental relación entre los Partidos Comunistas de los dos países, afirmó el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas.