Primer ministro de Malasia ordena reducción de alquileres para apoyar a pequeños comerciantes

Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha instruido la reducción inmediata de las tarifas de alquiler de los locales pertenecientes a todas las agencias del Gobierno Federal, con el objetivo de aliviar los costes operativos de los pequeños comerciantes.



Esta medida, que entra en vigor este mismo mes de mayo, responde a los esfuerzos del Ejecutivo por asistir a los vendedores y comerciantes ambulantes afectados por la persistente crisis de suministro global, que ha generado presiones económicas significativas en el sector minorista.



La iniciativa fue acordada durante la reunión del Consejo de Acción Económica Nacional (MTEN) celebrada el 5 de mayo, tras considerar las quejas directas de pequeños comerciantes con los que el mandatario se reunió recientemente.



La disposición afecta principalmente a locales propiedad de entidades gubernamentales como el Consejo de Fideicomiso del Pueblo (MARA) y UDA Holdings Bhd. Anwar Ibrahim detalló que los pormenores de los nuevos cánones de arrendamiento serán anunciados próximamente, ajustándose a las particularidades de cada distrito.



Asimismo, el primer ministro instó a todas las autoridades locales del país a seguir el ejemplo de la Alcaldía de Kuala Lumpur (DBKL), que ya ha implementado rebajas similares en sus propiedades.



El jefe de Gobierno subrayó que, aunque los incrementos en los costes operativos pueden parecer menores de forma individual, su frecuencia semanal acaba teniendo un impacto acumulativo devastador para la viabilidad de los pequeños negocios, justificando así esta intervención estatal directa para proteger el tejido económico local./.

VNA