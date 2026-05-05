Aumenta la demanda de generadores solares en Malasia ante incertidumbre energética

Kumla Lumpur (VNA) - La demanda de generadores solares portátiles en Malasia se ha quintuplicado en los últimos meses, impulsada por una creciente preocupación sobre la seguridad energética a raíz de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.



Según datos del portal especializado solarquarter.com, los precios de estos equipos han experimentado un incremento cercano al 20% desde febrero; no obstante, los consumidores continúan invirtiendo en estos sistemas como una fuente de respaldo fiable frente a posibles apagones y el aumento de los costes de la electricidad convencional.



A diferencia de los generadores de diésel, las unidades alimentadas por energía solar operan de manera independiente al suministro de combustibles fósiles, lo que las hace particularmente valiosas durante interrupciones en la cadena de suministro. La capacidad de estos dispositivos para alimentar electrodomésticos esenciales y recargarse mediante paneles solares ha reforzado su atractivo entre los hogares malasios que buscan una mayor autonomía.



Sin embargo, este auge repentino en la demanda ha tensionado la oferta en el mercado local. Numerosos minoristas informan que sus inventarios se están agotando rápidamente y no se esperan nuevos cargamentos hasta el mes de junio. Esta situación refleja una “ansiedad energética” al alza, en la que las familias priorizan la autosuficiencia tecnológica ante un panorama internacional incierto.



Esta tendencia no es exclusiva de Malasia y se extiende por todo el Sudeste Asiático, afectando también a Indonesia y Filipinas, donde la fiabilidad del suministro eléctrico sigue siendo una preocupación constante.



Mientras que en Tailandia la adopción de energías renovables está impulsada principalmente por políticas gubernamentales de apoyo, en Malasia el fenómeno está estrechamente vinculado a la inestabilidad geopolítica global.



Ante la persistente incertidumbre en los mercados, los generadores solares portátiles se consolidan como una inversión esencial que promueve el uso de energías limpias y reduce la dependencia de los combustibles fósiles, a pesar de que se prevé que la escasez de suministro continúe en los próximos meses./.

VNA