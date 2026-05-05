Tailandia aprueba un paquete de endeudamiento para mitigar impacto del conflicto en Medio Oriente

Bangkok (VNA)- Tailandia aprobó un paquete de endeudamiento de emergencia de 12,2 mil millones de dólares para amortiguar las repercusiones económicas de la tensión en Medio Oriente, lo que representa uno de los mayores planes de endeudamiento del país en décadas.



El Gabinete indicó que los fondos se utilizarán para impulsar el gasto interno y aliviar las dificultades económicas ante el aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas redujo su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 1,6%, desde el 2,4% del año anterior.



El préstamo, de aproximadamente 400 mil millones de baht tailandeses (12,21 mil millones de dólares), se desembolsará entre junio y septiembre e incluirá ayuda para más de 20 millones de personas de bajos ingresos en el marco del programa gubernamental "Tailandeses Ayudan a Tailandeses" para aliviar el costo de vida.



También se utilizará para apoyar las energías alternativas, según declaró el ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, en una rueda de prensa tras la reunión del gabinete.



Mientras tanto, el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, declaró que parte de los fondos también se destinarían a apoyar las energías renovables.



El conflicto en Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero, ha perturbado los mercados energéticos mundiales, elevando los precios del petróleo y el gas, el transporte marítimo y los bienes de consumo.



Los observadores señalan que el paquete de medidas recientemente aprobado representa uno de los mayores endeudamientos de la segunda economía más grande del sudeste asiático en los últimos años, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles observados durante la crisis financiera asiática y la pandemia de la COVID-19.



Ekniti indicó que la deuda pública se situaba en el 66,38% del PIB en marzo, por debajo del límite del 70%, y que el nuevo endeudamiento se mantendría dentro de este límite. Se proyecta que la inflación subyacente alcance el 3% este año, un fuerte aumento con respecto a la estimación anterior del 0,3%./.

VNA