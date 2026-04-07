Tailandia endurece los controles a la exportación de aceite de palma crudo

Bangkok (VNA) – Tailandia reforzará los controles sobre las exportaciones de aceite de palma crudo (CPO) a partir de hoy, al exigir a los exportadores la obtención previa de una autorización por escrito. La medida tiene como objetivo proteger el suministro interno ante el aumento de la demanda tanto energética como externa.



De acuerdo con el Anuncio n.° 1 de 2026, publicado por el Comité Central sobre Precios de Bienes y Servicios en la Gaceta Real, desde el 7 de abril ninguna persona o entidad podrá exportar aceite de palma crudo sin contar previamente con un permiso escrito emitido por el secretario general del Comité.



Las solicitudes deberán presentarse ante la Oficina del Comité Central sobre Precios de Bienes y Servicios, dependiente del Departamento de Comercio Interno del Ministerio de Comercio.

El documento establece que esta medida de control se aplicará en todo el país durante un año a partir del día siguiente a su publicación, salvo que se emita una nueva disposición antes de ese plazo.



Los exportadores autorizados deberán ceñirse estrictamente al tipo, la cantidad, el plazo y el destino especificados en el permiso, el cual deberá acompañar cada envío. Cada autorización será válida para una sola operación de exportación, y cualquier envío que incumpla estas condiciones será considerado no autorizado.



El anuncio fue firmado el 26 de marzo por Suphajee Suthumpun, viceprimera ministra y ministra de Comercio, en su calidad de presidenta del Comité Central sobre Precios de Bienes y Servicios.



El Comité explicó que la decisión se adoptó tras su reunión del 25 de marzo, en la que se señaló que el conflicto en Medio Oriente continúa impulsando al alza los precios mundiales del petróleo. Al mismo tiempo, se prevé un mayor uso de biodiésel combinado con diésel, mientras que la demanda internacional de aceite de palma crudo tailandés también ha aumentado, lo que incrementa la presión sobre el mercado interno.



El objetivo de la medida es regular los volúmenes de aceite de palma crudo en función de las condiciones del mercado y mantener el equilibrio entre el consumo, la industria y el sector energético, garantizando al mismo tiempo un suministro suficiente para el mercado interno durante todo el año./.

VNA