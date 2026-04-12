Internacional

ASEAN advierte sobre impacto del conflicto en Oriente Medio en economía mundial

Ministros de ASEAN advierten que tensiones en Oriente Medio podrían afectar inflación, mercados y crecimiento global.

Manila (VNA) - Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresaron su preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Medio y alertaron sobre sus posibles consecuencias para la economía global.

En una declaración conjunta emitida tras la 13.ª Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales de la ASEAN (AFMGM), celebrada en Manila, los funcionarios advirtieron que el aumento de los riesgos geopolíticos, la inestabilidad del comercio internacional y posibles interrupciones en los mercados energéticos podrían elevar la inflación, perturbar los mercados financieros y afectar los flujos de capital.

El bloque regional instó a reforzar la coordinación de políticas, fortalecer la cooperación financiera, promover un crecimiento sostenible e inclusivo, consolidar los mecanismos de protección financiera y acelerar la transformación digital, así como a gestionar de manera más eficaz los riesgos relacionados con el cambio climático.

La 13.ª edición de la AFMGM se llevó a cabo bajo la copresidencia del ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central de Filipinas, país que ejerce la presidencia rotatoria de la ASEAN en 2026./.

VNA
#ASEAN economía #tensiones Oriente Medio
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