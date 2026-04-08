Política

Vietnam impulsa la integración económica con ASEAN mediante nuevo programa estratégico

Vietnam impulsa la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de ASEAN con un programa de acción para 2026-2035 y visión a 2045.

En la reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN el 24 de octubre de 2025. (Foto: VNA)
En la reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN el 24 de octubre de 2025. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam promulgó recientemente la Decisión número 608/QD-TTg que aprueba el Programa de acción para la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) en el país para los períodos 2026-2030 y 2031-2035.

El programa tiene como objetivo materializar las prioridades estratégicas del Plan de la AEC para 2026-2030, 2031-2035 y la visión hacia 2045; así como implementar de manera plena, oportuna y eficaz sus metas y tareas, en consonancia con las condiciones de Vietnam.

En este contexto, Vietnam continuará perfeccionando el sistema jurídico, los mecanismos y las políticas en áreas como el comercio de bienes y servicios, inversión, competencia, propiedad intelectual, aduanas, logística, comercio electrónico, economía digital, economía verde, economía circular y ciudades inteligentes, garantizando la armonización con los compromisos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las prácticas internacionales.

Asimismo, se fortalecerá la coordinación intersectorial; se mejorará la capacidad de las agencias focales que participan en los mecanismos de cooperación de la AEC; y se impulsará la consulta y el intercambio de información entre las autoridades estatales y la comunidad empresarial.

El programa también promueve que las empresas aprovechen mejor las oportunidades del mercado de la ASEAN, amplíen sus inversiones y comercio, y se integren más profundamente en las cadenas de suministro regionales; al tiempo que se refuerzan la conciencia y la capacidad de integración de ministerios, sectores, localidades, asociaciones y empresas, vinculadas con la transformación digital, la innovación y el desarrollo sostenible.

La mejora de los mecanismos de seguimiento, evaluación y supervisión de los compromisos de la AEC será prioritaria para garantizar la transparencia, la eficacia y la capacidad de ajuste oportuno de las políticas, en consonancia con los objetivos de desarrollo nacional, en particular la Estrategia de desarrollo socioeconómico 2021-2030, con visión a 2045.

De este modo, Vietnam continuará elevando su posición, papel y voz en la ASEAN, contribuyendo activamente a la construcción de una Comunidad Económica cohesionada, dinámica, adaptable, innovadora e inclusiva, en beneficio del desarrollo socioeconómico, la mejora del entorno de inversión y negocios, y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

vnanet-potal-thu-tuong-tham-du-phien-toan-the-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-46-8054155-1.jpg
En la sesión plenaria de la 46ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)



Sobre esta base, los ministerios, sectores y localidades elaborarán planes de acción específicos orientados a seis objetivos estratégicos, a saber, construir una comunidad orientada a la acción con un mercado único y una base de producción integrada; desarrollar una comunidad sostenible incorporando la respuesta al cambio climático; promover la innovación; reforzar la proactividad, la adaptabilidad y el papel global de la ASEAN; aumentar la resiliencia frente a perturbaciones; y construir una comunidad inclusiva centrada en las personas.

Para garantizar una implementación eficaz, el programa propone soluciones como la integración del Plan en las políticas y programas nacionales; el fortalecimiento de los sistemas de información, seguimiento y evaluación; la movilización y el uso eficiente de recursos; el desarrollo de capacidades institucionales; el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio entre la ASEAN y sus socios, incluido el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP); y la intensificación de la comunicación para elevar la conciencia sobre la Comunidad de la ASEAN y su visión hacia 2045./.

VNA
#Comunidad Económica #ASEAN #integración económica
Seguir VietnamPlus

Resolución 59

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.

La vicepresidenta de Vietnam para el período 2026-2031, Vo Thi Anh Xuan. (Foto: VNA)

Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.

El primer ministro Le Minh Hung toma juramento. (Foto: VNA)

Biografía resumida del primer ministro Le Minh Hung

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031.