Política

Vietnam impulsa fortalecimiento de nexos con Turquía en encuentro interparlamentario

Vietnam y Turquía refuerzan su cooperación bilateral en la UIP-152 de Estambul, destacando comercio, defensa y la posible firma de un acuerdo de libre comercio.

El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, y el titular de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus (Fuente: VNA)
El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, y el titular de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus (Fuente: VNA)

Estambul (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, afirmó hoy que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de los lazos con Turquía.

Al reunirse con el titular de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus, en el marco de su participación en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y las actividades bilaterales en Estambul, expresó su admiración por la identidad cultural del país anfitrión y su gente hospitalaria, además de valorar positivamente el creciente papel y la posición del país europeo en los foros multilaterales y en los esfuerzos de mediación regional.

El máximo legislador vietnamita transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y del primer ministro Le Minh Hung al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Por su parte, Kurtulmus felicitó a los líderes vietnamitas por su reciente elección a puestos clave, afirmando que Vietnam es un socio importante de Turquía en el Sudeste Asiático.

Manifestó su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y agradeció a Tran Thanh Man por su asistencia a la UIP-152, elogiando las contribuciones activas y responsables de Vietnam a los asuntos internacionales durante el evento.

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El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, y el titular de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus (Fuente: VNA)

Al destacar la cooperación económica como un punto fuerte en las relaciones bilaterales, Thanh Man compartió los resultados positivos de su reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y de un foro empresarial Vietnam-Turquía.

Propuso que ambas partes abran aún más sus mercados y consideren la pronta firma de un acuerdo de libre comercio (TLC) sostenible y equilibrado, que facilite el acceso al mercado para los principales productos de exportación de cada país y reduzca las barreras comerciales.

De acuerdo con estas propuestas, Kurtulmus sugirió ampliar la cooperación en áreas de fortaleza y potencial mutuos, como la industria de defensa, la logística y la conectividad aérea y marítima.

Los dos líderes acordaron fortalecer la cooperación parlamentaria mediante el fomento del intercambio de delegaciones a todos los niveles, una mayor colaboración entre los grupos parlamentarios de amistad y el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión para crear un marco jurídico favorable a la colaboración bilateral, profundizando así la cooperación multifacética entre Vietnam y Turquía.

Asimismo, se comprometieron a coordinar estrechamente en foros parlamentarios y otros foros y organizaciones multilaterales, intensificar el intercambio de opiniones y apoyarse mutuamente en sus candidaturas, especialmente en las Naciones Unidas y organizaciones afines./.

VNA
#Tran Thanh Man #Turquía #Numan Kurtulmus #UIP 152
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