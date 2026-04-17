Política

Corea del Sur y Vietnam definen marco de cooperación estratégica a largo plazo

El presidente surcoreano Lee Jae Myung realizará una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril de 2026 para profundizar la Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030 y fortalecer la cooperación en semiconductores, baterías y energías limpias.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Yonhap/VNA)
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Yonhap/VNA)

Seúl (VNA) - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa realizarán una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril, atendiendo a una invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge.

Este viaje marca un hito político de gran relevancia al ser el primer jefe de Estado extranjero recibido por el nuevo liderazgo vietnamita tras el XIV Congreso Nacional del Partido, simbolizando la alta prioridad y la confianza estratégica que ambos países otorgan a su Asociación Estratégica Integral establecida en 2022.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, destacó que la relación bilateral atraviesa su mejor momento histórico. Corea del Sur se consolida como el mayor inversor extranjero en Vietnam, con un capital acumulado superior a los 90 mil millones de dólares, mientras que el intercambio comercial bidireccional alcanzó aproximadamente 88 mil millones de dólares en 2025.

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El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho. (Foto: VNA)


El diplomático subrayó que esta visita busca sincronizar las visiones de desarrollo de ambas naciones, pasando de una cooperación tradicional a una profundidad estratégica en sectores de vanguardia.

De cara al futuro, los líderes se centrarán en tres prioridades estratégicas fundamentales. En primer lugar, elevar el comercio bilateral a una meta de 100 mil millones de dólares a corto plazo y 150 mil millones para 2030, promoviendo un intercambio más equilibrado y sostenible. Segundo, profundizar la integración en las cadenas de suministro globales, especialmente en semiconductores, tecnologías digitales, datos, baterías y energías limpias.

Y, por último, fortalecer el vínculo entre la inversión, la innovación y la formación de recursos humanos, permitiendo que Vietnam ascienda en la cadena de valor global mientras se abren nuevos espacios de mercado para las empresas surcoreanas.

El embajador Vu Ho también enfatizó que el intercambio pueblo a pueblo y la formación de talento especializado en inteligencia artificial, semiconductores y logística serán pilares decisivos para la sostenibilidad de estos vínculos.

Con una comunidad de 350 mil vietnamitas en Corea del Sur y una presencia masiva de surcoreanos en Vietnam, la conexión a través de la cultura y la educación servirá de base social para la estabilidad a largo plazo.

En el plano regional, ambas naciones han manifestado su compromiso de coordinar posiciones dentro de las estructuras de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otras iniciativas en el Indo-Pacífico.

Al promover una arquitectura regional abierta, inclusiva y basada en reglas, Vietnam y Corea del Sur no solo buscan satisfacer sus intereses nacionales, sino también contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad común en el Sudeste Asiático y el resto del continente./.

VNA
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