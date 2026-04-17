Máximo dirigente vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a China

Guangxi, China (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel, partieron hoy de la ciudad de Nanning (Guangxi), concluyendo con éxito su visita de Estado a China del 14 al 17 del presente mes.



Durante su estancia en China, el máximo dirigente vietnamita sostuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping; y presenció la firma de varios documentos clave de cooperación entre ambas naciones. También se reunió con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional; con el titular del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, y con el primer ministro Li Qiang. Visitó además la Universidad de Tsinghua, donde pronunció un discurso político, y participó en el lanzamiento del Festival Popular Fronterizo entre los dos países.



En un ambiente cálido, cordial y franco, los líderes de ambas naciones mantuvieron intercambios profundos y exhaustivos sobre la situación en cada país, las relaciones entre los dos Partidos y países y asuntos regionales e internacionales de interés común.



To Lam y Xi Jinping expresaron su satisfacción ante el desarrollo fructífero de las relaciones entre los Partidos y países en los últimos años, sobre todo el intercambio estratégico de alto nivel y la cooperación en materias de seguridad-defensa, economía, comercio, inversión, conectividad del transporte e intercambio popular.



En el complejo contexto de la situación internacional, los Partidos y países necesitan unirse estrechamente, fortalecer la confianza estratégica, conectar políticas, comercio, infraestructura y energía, y continuar profundizando las relaciones entre Vietnam y China en el nuevo período, haciendo contribuciones prácticas a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, reiteraron.



En cuanto a las orientaciones sobre el desarrollo de los nexos partidistas y bilaterales en el futuro, afirmaron que seguirán instando a todos los niveles y ramas a adherirse estrictamente a los objetivos generales, mantener intercambios regulares de alto nivel, promover eficazmente el importante papel orientador del canal del Partido, intensificar la cooperación sustantiva en diversos ámbitos, consolidar la base social de las relaciones Vietnam-China, coordinar estrechamente en los mecanismos multilaterales y resolver de manera más eficaz los problemas y desacuerdos existentes.



Los dos líderes anunciaron oficialmente el lanzamiento del "Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027", y acordaron fortalecer las actividades de cooperación en la materia.



Durante la visita de To Lam, se firmaron documentos de cooperación en los campos de colaboración partidista, seguridad pública, justicia, economía, cadenas de producción y de suministro, aduanera, ciencia-tecnología, desarrollo de recursos humanos, comunicación y asuntos locales.



Asimismo, se emitió la Declaración Conjunta Vietnam-China sobre la profundización de la asociación de cooperación estratégica integral y la promoción de la construcción de una comunidad Vietnam-China de futuro compartido, con una importancia estratégica de mayor nivel en la nueva era. To Lam también sostuvo un encuentro con funcionarios de la Embajada de Vietnam en Beijing y representantes de la comunidad de residentes connacionales en esa capital.



La visita de Estado a China de To Lam, fue un gran éxito, contribuyendo positivamente a promover la amistad tradicional bilateral, acelerando la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido y coadyuvando a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región y el mundo./.

VNA