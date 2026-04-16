Máximo dirigente vietnamita sostiene encuentro con secretario del Partido Comunista de China en Guangxi

Guangxi, China (VNA) En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, sostuvo un encuentro hoy en Nanning con Chen Gang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité partidista de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.



Durante la reunión, el líder vietnamita felicitó a Guangxi por sus logros de desarrollo y expresó su confianza en que la región continuará avanzando hacia un modelo moderno y próspero. Asimismo, evocó el papel histórico de Guangxi como “retaguardia estratégica” en la lucha por la independencia de Vietnam, recordando que hace 85 años el Presidente Ho Chi Minh regresó a Cao Bang desde este territorio para dirigir directamente la revolución vietnamita.



En ese sentido, To Lam manifestó su deseo de que Guangxi siga promoviendo la amistad bilateral, aprovechando su cercanía geográfica y desempeñando un papel clave en la profundización de los vínculos estratégicos con las localidades vietnamitas.



Por su parte, Chen Gang subrayó que Vietnam es un vecino cercano, un socio prioritario y de gran importancia para Guangxi. Reafirmó que las autoridades de la región otorgan especial relevancia a la cooperación con las provincias vietnamitas y se comprometen a implementar de manera efectiva los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, contribuyendo a fortalecer los intercambios y la amistad bilateral.



Ambas partes valoraron positivamente los resultados de la cooperación reciente, destacando el mantenimiento de intercambios regulares a distintos niveles y los avances en economía, comercio y ciencia-tecnología. Vietnam se ha mantenido durante 27 años consecutivos como el principal socio comercial de Guangxi.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





De cara al futuro, To Lam propuso impulsar avances sustanciales en cinco áreas clave: políticas de desarrollo, comercio e inversión, infraestructura logística, ciencia y tecnología, y bases sociales. Asimismo, abogó por ampliar los mecanismos de cooperación entre localidades fronterizas, reforzar la conectividad económica - especialmente en comercio, infraestructura y cadenas de suministro - y acelerar el desarrollo de conexiones multimodales por ferrocarril, carretera y vía marítima, otorgando prioridad al transporte ferroviario, incluidos proyectos como las líneas de ancho estándar Lang Son–Hanoi y Mong Cai–Ha Long–Hai Phong.



En el ámbito científico-tecnológico, el máximo dirigente vietnamita instó a fortalecer la cooperación en aplicaciones de inteligencia artificial, así como en proyectos de agricultura verde, energías limpias y renovables, y procesamiento de alta tecnología.



Asimismo, enfatizó la necesidad de coordinar una gestión eficaz de la frontera terrestre, resolver oportunamente las cuestiones pendientes y facilitar los intercambios entre pueblos, además de potenciar el turismo en el marco del Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026–2027.



Coincidiendo con las orientaciones planteadas por To Lam, Chen Gang afirmó que Guangxi elaborará un programa de acción concreto para implementar los consensos de alto nivel.



También expresó su interés en profundizar la cooperación práctica, especialmente en infraestructura de transporte - con énfasis en el ferrocarril - y en sectores tecnológicos avanzados como la inteligencia artificial y los macrodatos.



Destacó, además, la alta demanda de productos agrícolas vietnamitas de calidad en Guangxi, y aseguró que la región está dispuesta a aumentar las importaciones de estos bienes, no solo para su mercado local, sino también como puerta de entrada hacia otras zonas de China. Asimismo, propuso acelerar la construcción piloto de pasos fronterizos inteligentes para facilitar el comercio y fortalecer los intercambios pueblo a pueblo de ambas partes./.