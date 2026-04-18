Premier reafirma papel de policía criminal como pilar de seguridad y confianza ciudadana

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pidió hoy que la Policía Criminal continúe siendo pionera, ingeniosa y valiente en la prevención y combate contra el delito, convirtiéndose en sinónimo de la confianza del pueblo, de la firmeza de la ley y del temor de las fuerzas del mal y del crimen.



El jefe de Gobierno dio tales palabras en la ceremonia conmemorativa del 80º aniversario del Día Tradicional de la Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública (18/4/1946 – 2026).



En su intervención, el primer ministro subrayó que, a lo largo de 80 años de construcción, lucha y desarrollo, la Policía Criminal ha mantenido una lealtad absoluta al Partido y al Estado, ha servido con dedicación al pueblo y ha superado numerosas dificultades y desafíos, logrando importantes éxitos en la garantía de la seguridad y el orden social.



Destacó que detrás de estos logros se encuentran los sacrificios silenciosos de numerosos oficiales y agentes que han caído en cumplimiento del deber o han resultado heridos al enfrentarse a criminales peligrosos y violentos, encarnando el noble espíritu de “sacrificarse por la patria y servir al pueblo”.



Según el jefe del Ejecutivo, el país entra en una nueva etapa de desarrollo, pero la delincuencia se vuelve cada vez más compleja, sofisticada, organizada y transnacional, con un creciente uso de tecnologías avanzadas.



Por ello, señaló, la Policía Criminal no solo debe mejorar su capacidad investigativa y resolver casos con rapidez, sino también anticipar correctamente las tendencias delictivas, asesorar de manera eficaz y fortalecer la prevención, contribuyendo a la construcción de una sociedad segura, ordenada y humanista.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, entrega la Orden Ho Chi Minh a la fuerza de la Policía Criminal. (Foto: VNA)

El primer ministro instó a la fuerza a renovar su pensamiento, elevar su capacidad de investigación y previsión, identificar de forma proactiva los nuevos métodos y tácticas delictivas, así como proponer mejoras legales para subsanar lagunas en la gestión estatal y evitar que sean aprovechadas por el crimen.



Asimismo, pidió acelerar la transformación digital, aplicar los avances científicos y tecnológicos, combinar eficazmente los métodos tradicionales y modernos, y construir una fuerza verdaderamente íntegra, sólida, regular, de élite y moderna.



Subrayó que cada agente de la Policía Criminal debe tener “un corazón ardiente para amar al pueblo, una mente fría para respetar la ley, manos limpias para mantener la integridad, pies firmes para estar cerca de la base y una mente abierta para dominar la tecnología, el derecho y los idiomas extranjeros”.



El primer ministro también propuso ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, con el objetivo de elevar la posición de la Policía Criminal de Vietnam en el ámbito global.



Al afirmar que el Partido, el Estado y el pueblo depositan una gran confianza en las fuerzas de seguridad pública, expresó su deseo de que la Policía Criminal continúe siendo perspicaz, ingeniosa y valiente en la lucha contra la delincuencia.



En esta ocasión, en representación de los líderes del Partido y del Estado, el jefe de Gobierno entregó la Orden Ho Chi Minh a la fuerza de la Policía Criminal; asimismo, otorgó el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a seis colectivos e individuos. El Departamento de Policía Criminal fue distinguido con la Orden de Mérito Militar de primera clase, mientras que 80 ejemplos destacados fueron reconocidos y premiados./.